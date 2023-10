IL CONTAGIO TORNA A GALLA - PER PREVENIRE LE FUTURE EPIDEMIE BASTA MONITORARE LE ACQUE REFLUE - UNO STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DI MILANO DIMOSTRA COME UN MONITORAGGIO DEI VIRUS NEI TUBI DI SCARICO POSSA ANTICIPARE L'AUMENTO DEI CONTAGI NELLA POPOLAZIONE. QUESTO STRUMENTO È STATO APPLICATO ANCHE PER IL COVID, RIVELANDOSI "ESTREMAMENTE PRECISO", ANTICIPANDO DI 2 MESI LE NUOVE ONDATE...

(ANSA) - I virus trovati nelle acque reflue delle città possono anticipare le future epidemie, in particolare per quanto riguarda gli enterovirus, il genere a cui appartiene anche Sars-CoV-2: uno studio italiano guidato dall'Università di Milano, infatti, ha dimostrato che questo strumento si è rivelato estremamente preciso anche per la pandemia di Covid-19, anticipando di circa 2 mesi l'aumento dei contagi nella popolazione. Alla ricerca, pubblicata sulla rivista Science of The Total Environment, hanno collaborato anche l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e la Regione Lombardia.

"La messa in campo di questo nuovo approccio di sorveglianza degli enterovirus permette di ricavare dati epidemiologici fondamentali in assenza di sistemi di sorveglianza clinica - afferma Laura Pellegrinelli, che ha guidato lo studio - confermando che l'epidemiologia delle acque reflue sarà uno strumento potente per la sorveglianza di future epidemie".

Tra marzo 2020 e dicembre 2022, i ricercatori hanno raccolto campioni di acque reflue dell'area metropolitana milanese, misurando la concentrazione degli enterovirus: i risultati mostrano che i picchi nella concentrazione dei virus sono stati rilevati subito dopo la rimozione delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. Inoltre, questi aumenti nelle concentrazioni hanno anticipato di circa 2 mesi l'aumento dei casi che si è verificato nella popolazione.

Lo studio ha dunque evidenziato gli effetti delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione di Sars-CoV-2 e ha permesso di confermare che le persone infette possono espellere grandi quantità di virus con le feci anche in completa assenza di sintomi.

