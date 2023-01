CONTRORDINE: IL CAFFÈ FA BENE ALLA PRESSIONE! - LO HANNO RIVELATO I RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, CHE HANNO SCOPERTO CHE DUE O TRE TAZZINE AL GIORNO HANNO UN EFFETTO POSITIVO SULLA SALUTE CARDIOVASCOLARE - MA NON BASTA: LA QUALITÀ DELLO STILE DI VITA HA UN IMPATTO PIÙ IMPORTANTE SULLA PRESSIONE - GLI ELEMENTI "PROTETTIVI" DEL CAFFÈ SAREBBERO…

Estratto dell'articolo di Michele Bocci per “la Repubblica”

Il caffé non alza la pressione, anzi, chi lo beve regolarmente ha valori «significativamente più bassi». […] La novità arriva dall’università di Bologna, che ha appena realizzato uno studio pubblicato sulla rivista Nutrients .

[…]Bisogna comunque regolarsi, visto che i ricercatori parlano di due o tre tazze al dì. […]Certo, «i dati confermano l’effetto positivo del consumo di caffè rispetto al rischio cardiovascolare», ma non bisogna esagerare con gli espressi.

La professoressa Maria Lorenza Muiesan, ordinario a Brescia e presidente la Società italiana di ipertensione arteriosa, specifica: «Chi ha la pressione alta può bere il caffè purché non in dosi eccessive e se si trova in buone condizioni, cioè non ha altri problemi di salute oltre all’ipertensione ». […] sono altri componenti del caffé, non la caffeina, a essere protettivi. «[…]come i polifenoli e, ad esempio, il potassio che sembrerebbe avere un effetto favorevole sulla pressione — dice Muiesan — Ma sempre se le dosi di caffè sono contenute ». […]

[…] «Dipende dalla qualità del loro stile di vita globale, e quindi anche dal concomitante consumo di alcol e di sigarette, dalla sedentarietà, dal sovrappeso eccetera», spiega la professoressa di Brescia. […]

«Nonostante si sia temuto a lungo che potesse avere conseguenze negative per la salute, sono emersi invece da tempo diversi effetti benefici — dicono dall’Università — E tra chi ne beve abitualmente è stato osservato un minor rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, diabete e alcune malattie neurodegenerativ e e del fegato». Sempre comunque a patto di non esagerare.