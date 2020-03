Fabio Franchini per www.ilgiornale.it

Mentre in Italia il coronavirus ha contagiato 2036 persone, provocando 52 decessi, in Francia pensano bene di prenderci in giro.

Spieghiamo. Canal+, noto canale televisivo transalpino di proprietà di Vivendi, ha mandato in onda uno spot che pensando di fare satira e ironia dice: "Questo spettacolo è offerto dalla pizza Corona. La nuova pizza italiana che farà il giro nel mondo".

Ma le parole sono forse niente rispetto alle immagini. Nel video fa capolino un attore travestito da pizzaiolo che sforna pizze e tossisce. Ne tira fuori una con la pala e dopo un colpo di tosse ci sputa (finto) catarro verde, inquadrato in primo piano: stomachevole.

Dunque, compare in sovraimpressione la scritta "Corona pizza" con la parola "Corona" (in riferimento ovviamente al coronavirus) scritta con i colori del nostro tricolore.

A denunciare la trovata Giorgia Meloni, che sui propri canali social ha condiviso la clip incriminata, condannandola duramente. Queste le parole del leader di Fratelli d'Italia: "Video 'satirico' disgustoso mandato in onda dalla famosa tv francese Canal+ per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati da coronavirus". Dunque, il capo politico di FdI affonda il colpo, tirando anche le orecchie alla maggioranza giallorossa, alla quale chiede di provvedimenti: "Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti-italiana. Il Governo Partito Democratico-Movimento 5 Stelle avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno?".

Non è la prima volta che di fronte a certe situazioni delicate italiane, i cugini francesi facciano cattiva satira. Come dimenticare, a tal proposito, le scioccanti copertine di Charlie Hebdo dopo il crollo del ponte Morandi – il viadotto distrutto, un'automobile schiantata al suolo e un migrante in primo piano con una scopa in mano e il titolo "costruito dagli italiani…pulito dai migranti" – e la tragedia di Rigopiano: nel disegno la rappresentazione della "Morte" intenta a sciare in montana con due falci al posto delle racchette e la scritta "è arrivata la neve".

CORONAVIRUS: FIANO,IRRICEVIBILE VIDEO FRANCESE CONTRO ITALIA

(ANSA) - "Il video francese che irride l'Italia è irricevibile. Pretendiamo scuse ministro Di Maio". Lo scrive su Facebook il responsabile Esteri del Pd, Emanuele Fiano, riferendosi al video di Canal+.