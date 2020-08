IL CORONAVIRUS È PERICOLOSO ANCHE DA ASINTOMATICI – L'INFEZIONE PUÒ LASCIARE STRASCICHI PER DIVERSE SETTIMANE: PER ESEMPIO UNA MIASTENIA, OVVERO UN SENSO DI INTENSA E COSTANTE STANCHEZZA - UNA INFIAMMAZIONE A LIVELLO CARDIOLOGICO, ASSENZA DEL SENSO DI GUSTO E OLFATTO, SENZA CONTARE CHE NON SAPPIAMO COSA IL VIRUS LASCIA IN EREDITÀ – MA PERCHÉ ALCUNI AMICI DELLO STESSO GRUPPO SI CONTAGIANO E ALTRI NO?

Tina Simoniello per "www.repubblica.it"

Anche a 20 anni ci si può ammalare di Covid. Perché il virus non conosce età e infetta chi può. Quindi anche a 20 anni bisogna fare attenzione. Da settimane ormai, Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di ricerca in Statistica medica ed Epidemiologia dell'Università Campus Biomedico di Roma, si sgola per mettere in guardia i più giovani. (…)

“Bisogna ricordare che questo virus è molto contagioso, bastano 10-15 minuti di contatto con un infetto a una distanza che non sia di sicurezza o senza mascherina per infettarsi a propria volta”.

Ma se questo virus è contagioso e bastano pochi minuti di contatto con un positivo per infettarsi, perché all'interno di uno stesso gruppo di amici che si comportano allo stesso modo e frequentano gli stessi luoghi c'è chi si ammala e chi no?

"Perché si ammala chi ha un sistema immunitario che in quel momento non è capace di produrre anticorpi a sufficienza. O chi ha il diabete, o chi poco prima del contatto con un positivo ha sostenuto uno sforzo fisico importante, anche solo una partita di calcio, e il suo sistema immunitario non ha ancora recuperato".

Anche ballare richiede un certo impegno fisico...

"Ballare richiede sforzo fisico, e aumentando lo sforzo aumenta la frequenza del respiro, e quindi anche l'emissione delle particelle che veicolano il virus. Per questo il rischio di contagio in discoteca è alto. E poi c'è la questione della distanza. (…)

Chi deve fare il tampone?

"Chiunque sia stato a contatto con una persona risultata positiva, anche se la persona positiva è asintomatica e si è asintomatici a propria volta. E naturalmente chi sa di aver avuto comportamenti a rischio e presenta sintomi "strani", che sono perdita del senso dell'olfatto e del gusto, febbre anche più bassa di 38 gradi, un po' di tosse".

Sebbene meno che nelle settimane passate, ancora oggi molti ragazzi dicono "tanto, pure se mi prendo il coronavirus, non mi succede niente". Ma non è così...

"No, non è così. Un'infezione virale di questo tipo può lasciare strascichi per diverse settimane: per esempio una miastenia, ovvero un senso di intensa e costante stanchezza. Una infiammazione a livello cardiologico. Può durare a lungo anche l'assenza del senso di gusto e olfatto, che secondo uno studio irlandese è frequente soprattutto nei giovani. Parliamo di effetti transitori, ma comunque di disagi. E di disagi evitabili. Noi non sappiamo cosa questo virus lascia in eredità una volta passata l'infezione, anche se lo si incontra a 20 anni" (…)

