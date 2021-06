IL CORTOCIRCUITO DEGLI STATI UNITI: CREANO I VACCINI E SONO PIENI DI NO VAX - NONOSTANTE GLI USA SIANO AL PRIMO POSTO PER DISPONIBILTA’ DI VACCINI, SEMPRE PIU’ PERSONE SI RIFIUTANO DI FARSI INOCULARE: SONO PASSATI DALLE 3,4 MILIONI DI DOSI GIORNALIERE A MENO DI UN MILIONE - L’ITALIA STA PER SUPERARE GLI STATI UNITI PER IL NUMERO DI VACCINAZIONI GIORNALIERE...

Massimo Gaggi per il "Corriere della Sera"

L' Italia che sorpassa gli Stati Uniti sulle vaccinazioni? Può sembrare una battuta, ma in realtà il quesito non è poi così ozioso ora che nel nostro Paese stanno arrivando molte dosi e il meccanismo di distribuzione è ormai ben oliato, mentre negli Stati Uniti, leader dei mondiale dei sieri immunizzanti, il problema si è capovolto: non è più di offerta ma di domanda di vaccini.

CORONAVIRUS - VACCINI AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Nelle somministrazioni quotidiane il sorpasso è già a portata di mano: l' Italia è passata in poche settimane da quasi zero a 600 mila inoculazioni quotidiane. Gli Stati Uniti (cinque volte e mezzo la popolazione dell' Italia) sono scesi dalle 3,4 milioni di dosi giornaliere di aprile a meno di un milione. E la prospettiva è quella di cali ulteriori perché l' abbondanza di vaccini che tanto abbiamo invidiato continua a essere invidiabile, ma ormai serve a poco ai fini del raggiungimento dell' immunità di gregge: il problema non è più quello di avere abbastanza dosi ma quello di trovare gente disposta a farsele inoculare.

no vax davanti al dodgers stadium di los angeles

Bisogna fare campagne mirate andando a stanare uno per uno timorosi e scettici mentre non c' è molto da fare con i tanti oppositori ideologici dei vaccini (ce ne sono molti più che in Italia). Ciò porta gli esperti a ritenere che Joe Biden - dopo aver superato la prova dei suoi primi 100 giorni di presidenza addirittura raddoppiando le somministrazioni promesse - non potrà centrare l' obiettivo di vaccinare il 70% della popolazione entro la festa nazionale del 4 luglio.

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi

Mentre le proiezioni indicano che, continuando a questo ritmo, l' Italia potrebbe arrivare al 70% di vaccinati a fine agosto e il generale Figliuolo ieri ha detto al Parlamento che l' obiettivo del governo è quello di immunizzare entro settembre 54 milioni di cittadini, compresi i ragazzi di 12-15 anni: l' 80% della popolazione. In altre parole l' Italia potrebbe arrivare all' immunità di gregge (anche se con la diffusione delle varianti più contagiose molti immunologi alzano la soglia dal 70 all' 80-85%) mentre questo obiettivo sembra fuori dalla portata degli Stati Uniti, visto il gran numero di persone che, soprattutto negli Stati dell' interno, ha deciso di non vaccinarsi.

CAMPAGNA BIRRA VACCINI

Hanno fatto notizia i modi più bizzarri escogitati per incentivare le vaccinazioni - birre e ciambelle gratis, biglietti per eventi sportivi, lotterie, in West Virginia vaccinandosi si può anche vincere un fucile - ma tutto dipende dal rapido esaurimento degli americani disposti a vaccinarsi: almeno il 30% non vuole saperne.

CORONAVIRUS - VACCINI IN WEST VIRGINIA 1

La prospettiva è quella di un' America a macchia di leopardo: Stati dove si arriverà all' immunità (il Maine è al 75% di vaccinati e anche le metropoli delle due coste, da New York a Los Angeles, dovrebbero centrare l' obiettivo) e altri nei quali, faticando a stare sopra il 60% di vaccinati, il virus continuerà a circolare in modo endemico, sia pure depotenziato e più controllabile, senza gravi emergenze ospedaliere.