Selvaggia Lucarelli per www.tpi.it

PRONTO SOCCORSO POLICLINICO ZINGONIA BERGAMO

Al Policlinico San Marco di Zingonia, vicino Bergamo, i medici e gli infermieri lavorano giorno e notte con turni massacranti per riuscire a curare i tantissimi pazienti che arrivano a tutte le ore dalla zona focolaio della bergamasca. Nell’impressionante video girato da un’infermiera all’interno di quella che a un primo sguardo potrebbe sembrare una terapia intensiva e invece è l’area osservazione del pronto soccorso, si può vedere come in ogni piccolo spazio si trovi il modo di sistemare i pazienti e non lasciarli senza cure.

Il policlinico, come documentato dal video, sta curando molti pazienti Covid-19 anche con problemi respiratori gravi. Solo pochi giorni fa a medici e infermieri del Policlinico San Marco di Zingonia era arrivato l’affetto dei cittadini grati per il loro lavoro con uno striscione affisso davanti all’entrata dell’ospedale: ”Siete i nostri eroi“.

Il vostro panico è che qualcuno vi mostri immagini che vi turbano? che ora non avete la vita di prima? ... la vostra soluzione quale è: rompiamo i termometri così non avremo la febbre? — gisella (@gisella69) March 16, 2020

