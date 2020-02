CURIOSI DI SAPERE COSA SUCCEDE AL VOSTRO CORPO QUANDO MANGIATE CIBO SPAZZATURA? SE PENSATE CHE L’UNICO INCONVENIENTE SIA QUELLO DI PRENDERE PESO, VI SBAGLIATE: LO JUNK FOOD CONTIENE LE CALORIE DI CUI SI HA BISOGNO PER UN'INTERA GIORNATA, INSIEME A ZUCCHERO, SALE E GRASSI SATURI CHE VENGONO RACCOMANDATI IN QUASI DUE GIORNI – NELL’IMMEDIATO IL CORPO RICHIEDE PIÙ CIBO PER POI AVERE LA SENSAZIONE DI…

Curiosi di sapere cosa succede al vostro corpo quando mangiate cibo spazzatura? Lo rivela la dietologa Susie Burrell che ha spiegato perché i fast food sono così dannosi per la nostra salute: lo junk food contiene le calorie di cui hai bisogno per un'intera giornata, insieme a zucchero, sale e grassi saturi che vengono raccomandati in quasi due giorni.

E se mangiare cibi ultra-elaborati porta a lungo termine a un aumento di peso e a rischi per la salute come malattie cardiache e diabete, Susie ha sottolineato che gli effetti si vedono anche nell’immediato.

«Ci sono molti effetti collaterali anche quando mangi fast food solo occasionalmente - ha detto - Quando sovraccarichi lo stomaco e il cervello con un afflusso di grassi, calorie, carboidrati e zuccheri, probabilmente ti sentirai di nuovo affamato molto più rapidamente. Ciò significa che anche se hai introdotto nel tuo corpo 1.000 calorie in meno di 10 minuti, il corpo ama così tanto questa energia che la brama di nuovo molto rapidamente.

E dunque avrai voglia di cibi ricchi di grassi e zuccherini, con un alto contenuto di sale come pizza, hamburger e pollo fritto che portano a gonfiore e stanchezza. L'alto contenuto di sale in genere porta ritenzione idrica mentre il corpo fa gli straordinari nel tentativo di sbarazzarsi dell'enorme quantità di sale che ha ricevuto. Questo è il motivo per cui potresti sentirti stanco, gonfio e assonnato per oltre due ore dopo che hai mangiato in un fast food. Per il cuore significa anche lavorare di più, il che pone più stress sul corpo in generale».

Quando si mangia un pasto ricco di grassi e carboidrati, il corpo è «costretto a rilasciare insulina in più nel tentativo di mantenere i livelli di glucosio nel sangue sotto controllo. Ciò significa che ogni volta che mangiamo un pasto abbondante, c'è una maggiore pressione sui nostri livelli di insulina, che alla fine porta a un lento e insidioso aumento di peso nel tempo - ha continuato Susie – Gli alti livelli di insulina portano a un aumento di peso, fame, insulino-resistenza, diabete e infiammazione».

Se vuoi ancora goderti un pasto da fast food, Susie consiglia di mangiare cibo spazzatura solo una volta al mese, imparando a concederselo sempre un po' meno.

