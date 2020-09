DE LAURENTIIS A SALE E SEPE - VIDEO STRACULT: “IO TENEVO ‘A MASCHERINA, SIMBOLICAMENTE, QUELLO NON TENEVA NE’ MASCHERINA E NE’ NIENTE, CI SIAMO ABBRACCIATI”. IL CARDINALE DI NAPOLI SEPE CHE APPRENDE CHE DE LAURENTIIS E’ POSITIVO: “UH MARONNA MIA, E MO’ M’AGGIA FA… COME SI CHIAMA... ‘O TAMPONE!”

Carlo Tarallo per Dagospia

“Un Maronna mia… io non sapevo… me l’hanno detto, dice che è risultato positivo”. Il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, manifesta a modo suo, con quello slang che è una sua caratteristica, il suo stupore e dispiacere per la notizia che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è risultato positivo al coronavirus. “E mò m’aggia fa… comm se chiamm… ’o tampon!” aggiunge Sepe. “Vabbuò”, riflette, “già me ne so fatti tre o quattro, uno in più, uno in meno…”. Sepe ricorda l’incontro con De Laurentiis a Castel di Sangro, dove si è svolto il ritiro degli azzurri: “Noi ci siamo avvicinati… abbracciati… chill nun tenev né mascherina e né niente!”, ricorda Sepe, che poi si supera indicando la mascherina che porta sotto il mento: “Io la mascherina la tenevo così… simbolicamente!”. Infine gli auguri a de Laurentiis…

