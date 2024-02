DENGUE, ARIDANGHETE! – A CAUSA DELL'AUMENTO GLOBALE DEI CASI DI DENGUE, IL MINISTERO DELLA SALUTE INNALZA IL LIVELLO DI ALLERTA ALLE FRONTIERE E INVITA A DISINFETTARE GLI AEREI IN ARRIVO DAL SUDAMERICA – PREVISTE ANCHE SCORTE DI VACCINI PER EVENTUALI EMERGENZE PROVOCATE DALLA MALATTIA CHE IN BRASILE HA RAGGIUNTO I MEZZO MILIONE DI CASI E SI STA DIFFONDENDO ANCHE IN ARGENTINA…

1 - MINISTERO SALUTE INNALZA L'ALLERTA DENGUE ALLE FRONTIERE

(ANSA) - A causa dell'aumento globale dei casi di dengue, su disposizione del Direttore Generale, Francesco Vaia, gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (Usmaf-Sasn) hanno avuto l'indicazione di innalzare il livello di allerta e vigilanza nei confronti dei vettori provenienti e delle merci importate dai Paesi in cui "è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia". Le indicazioni sono arrivate agli uffici con una nota del ministero.

2 - EPIDEMIA DI DENGUE IN BRASILE, L’ITALIA ALZA IL LIVELLO DI ALLERTA: “VIGILARE SULLE DISINFESTAZIONI DEGLI AEREI”

Il ministero alla Salute invita a disinfestare gli aerei che arrivano dal Sud America, in particolare dal Brasile, dove è in corso una epidemia di Dengue. In una circolare dal titolo “Innalzamento livello di allerta relativamente alla diffusione della Dengue presso i punti di ingresso italiani”, si consiglia anche di valutare interventi straordinari, per evitare che la malattia si diffonda nel nostro Paese. Saranno anche prese scorte di vaccini per fronteggiare eventuali emergenze.

Dalla direzione della Prevenzione del ministero si invita "ad innalzare il livello di allerta e vigilanza nei confronti dei vettori provenienti e delle merci importate dai Paesi in cui è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia o dove è diffusa la Aedes aegypti (un tipo di zanzara, ndr). […]

La Dengue ha un sistema di trasmissione simile a quello della malaria. Può essere causata da quattro virus molto simili tra loro, spiega l’Istituto superiore di sanità. A trasmetterla agli esseri umani è la puntura di zanzare che hanno prima punto una persona infetta.

Il virus circola nel sangue della persona infetta tra i 2 e i 7 giorni. “Nell’emisfero occidentale il vettore principale è la zanzara Aedes aegypti, anche se si sono registrati casi trasmessi da Aedes albopictus”. La prima non è una zanzara stabilmente presente nel nostro Paese, la seconda è invece la diffusissima zanzara tigre. La Dengue si manifesta con febbre alta e dolori, anche attorno e dietro agli occhi, con nausea e irritazioni della pelle.

Non esiste una cura specifica contro i virus che la provocano, bisogna prendere farmaci che alleviano i sintomi. In rari casi si può sviluppare febbre emorragica che in rarissime occasioni può portare alla morte. Esiste un vaccino per prevenirla.

In Brasile i casi di Dengue hanno superato il mezzo milione, come reso noto dal ministero alla Salute. I decessi confermati sono stati 75 e su altri 350 sono in corso approfondimenti. La malattia è diffusa nel Paese sudamericano ma quest’anno i numeri sono altissimi, le persone colpite sono infatti il quadruplo dell’anno scorso. A breve partirà una campagna di vaccinazione straordinaria.

Intanto viene segnalato un aumento di casi, arrivati a 40 mila, anche in Argentina. In Italia l’anno scorso i numeri sono stati bassi, con meno di 100 casi.

