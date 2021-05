DIMENTICATE GLI AGHI: LA PROSSIMA GENERAZIONE DI VACCINI CONTRO IL COVID POTREBBE ESSERE UNO SPRAY NASALE O UNA PILLOLA – I NUOVI ANTIDOTI CONTRO LA PANDEMIA NON HANNO PROBLEMI DI TRASPORTO E CONSERVAZIONE E LO SPRAY POTREBBE INDURRE UNA IMMUNITÀ MUCOSALE, FONDAMENTALE PER AIUTARE A ELIMINARE IL VIRUS DAL TRATTO RESPIRATORIO, CONTRIBUENDO A RIDURNE LA TRASMISSIONE – MA NON ESULTATE TROPPO VISTO CHE…

Articolo di “www.wsj.com”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

vaccino covid spray nasale 4

La prossima generazione di vaccini Covid-19 in sviluppo potrebbe essere una pillola o uno spray nasale ed essere più facile da conservare e trasportare rispetto all'attuale manciata di vaccini che formano la spina dorsale dello sforzo di vaccinazione in tutto il mondo – scrive il WSJ.

Questi nuovi vaccini, dai laboratori del governo degli Stati Uniti e dalle aziende tra cui Sanofi SA, Altimmune Inc. e Gritstone Oncology Inc., hanno anche il potenziale di fornire risposte immunitarie più durature e di essere più potenti contro le nuove e molteplici varianti virali, possibilmente aiutando ad evitare future pandemie, dicono le aziende.

vaccino astrazeneca

I vaccini attualmente autorizzati per l'uso negli Stati Uniti da Pfizer Inc. e il suo partner BioNTech SE, così come Moderna Inc., devono essere trasportati e conservati a basse temperature e richiedono due dosi somministrate a settimane di distanza.

I nuovi vaccini potrebbero "costituire un certo miglioramento" rispetto a queste limitazioni e adattarsi più facilmente agli sforzi di vaccinazione nelle zone rurali, ha detto Gregory Poland, professore e ricercatore di vaccini presso la Mayo Clinic di Rochester, Minn. "Vedrete vaccini di seconda e terza generazione", ha detto.

vaccino covid spray nasale 5

Ci sono 277 vaccini Covid-19 in sviluppo a livello globale, di cui 93 sono entrati nella sperimentazione umana, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. La maggior parte dei vaccini nei test clinici sono iniettati, ma ci sono due formulazioni orali e sette formulazioni spray nasali.

Molti dei vaccini di nuova generazione sono nella fase iniziale-media della sperimentazione umana, il che significa che potrebbero non essere disponibili fino al 2021 o al 2022. Non c'è alcuna garanzia che i vaccini avranno successo nei test, e alcune delle aziende che li sviluppano, come Altimmune e Gritstone, non hanno mai portato un vaccino sul mercato.

pillola vaccino covid

Se dimostrato di proteggere in modo sicuro le persone dal Covid-19, i nuovi vaccini potrebbero servire come booster negli Stati Uniti, dove la maggior parte della popolazione adulta dovrebbe essere inoculata entro l'estate con i vaccini attualmente autorizzati da Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. Gli specialisti delle malattie infettive si aspettano sempre più che saranno necessari richiami periodici per estendere la durata della protezione dal nuovo coronavirus e per costruire le difese contro le varianti. Stanno anche studiando se dare a una persona dosi di due vaccini diversi può migliorare la loro efficacia.

vaccino covid spray nasale 2

I nuovi vaccini potrebbero anche essere utilizzati come vaccinazioni primarie nei paesi che sono in ritardo nelle campagne di immunizzazione di massa.

"E' criticamente importante, in futuro, avere vaccini che siano più facili da maneggiare e che abbiano migliori caratteristiche della catena del freddo", ha detto John Mascola, direttore del centro di ricerca sui vaccini presso l'Istituto Nazionale di Allergia e Malattie Infettive.

Altimmune sta sviluppando un vaccino Covid-19 che viene somministrato come spray nasale, simile al vaccino antinfluenzale FluMist di AstraZeneca che è una scelta popolare per i bambini per la vaccinazione contro l'influenza stagionale.

pillole

"È un modo molto facile ed efficiente di somministrare il vaccino", ha detto Scot Roberts, capo scientifico di Altimmune. "Non c'è bisogno di aghi e siringhe".

Il vaccino utilizza una versione modificata di un virus innocuo chiamato adenovirus, che è ingegnerizzato per portare un codice genetico che istruisce le cellule del corpo a fare la proteina spike dal coronavirus. Questo induce una risposta immunitaria, compresa la produzione di anticorpi nel sangue, costruendo una difesa contro il virus reale.

vaccino covid spray nasale 3

Il design è simile ai vaccini Covid-19 iniettati da Johnson & Johnson e AstraZeneca. Ma poiché il vaccino di Altimmune viene somministrato come spray nasale, potrebbe anche indurre un tipo di risposta immunitaria nota come immunità mucosale, che potrebbe aiutare a eliminare il virus dal tratto respiratorio, contribuendo così a ridurre la trasmissione del virus da parte delle persone vaccinate, secondo il dottor Roberts.

"Avere questa immunità mucosale che può bloccare l'infezione mentre entra e anche neutralizzarla quando esce potrebbe essere molto importante dal punto di vista della salute pubblica", ha detto.

vaccino covid spray nasale 1

Entro la metà dell'anno, l'azienda si aspetta i risultati di uno studio in fase iniziale per verificare se il vaccino induce in modo sicuro la risposta immunitaria desiderata.

Vaxart Inc. di South San Francisco, California, sta sviluppando un vaccino Covid-19 come compressa che può essere ingerita. Un piccolo studio in fase iniziale ha mostrato che ha innescato risposte immunitarie contro il virus e ha il potenziale per proteggere contro le varianti, la società ha detto in febbraio.

Vaxart prevede di iniziare uno studio di fase intermedia, o fase 2, del vaccino in compresse entro la metà dell'anno, ha detto un portavoce.

Sanofi e GlaxoSmithKline PLC stanno esplorando congiuntamente i potenziali vaccini contro le nuove varianti, mentre testano anche una versione modificata del loro candidato vaccino Covid-19 originale iniettato, che gli studi hanno mostrato non essere riuscito a indurre una risposta immunitaria sufficiente negli adulti più anziani.

pillola vaccino covid 2

Pfizer e Moderna stanno anche inseguendo vaccini di seconda generazione, compresi quelli rivolti alle varianti, così come nuove formulazioni che migliorano la conservazione e la spedizione. I loro vaccini di prima ondata, autorizzati dalla Food and Drug Administration in dicembre e più del 90% efficaci nel prevenire il Covid-19, sono generalmente sicuri, ma richiedono due dosi così come la spedizione e la conservazione a bassa temperatura, e hanno una durata limitata una volta scongelati.

I ricercatori governativi e accademici stanno anche lavorando su nuovi vaccini, tra cui al Walter Reed Army Institute of Research e al NIAID.

vaccino covid spray nasale 6

WRAIR ha recentemente iniziato un test clinico del suo vaccino sperimentale Covid-19 che potrebbe fornire una protezione più ampia contro le varianti. Alla fine, i ricercatori dell'esercito degli Stati Uniti sperano di fare un vaccino per proteggere contro tutti i tipi di coronavirus in un solo colpo, ha detto il dottor Kayvon Modjarrad, direttore dell'istituto del ramo delle malattie infettive emergenti.

Questo obiettivo è condiviso da Drew Weissman, un professore dell'Università della Pennsylvania e immunologo che ha fatto ricerche cruciali sulla tecnologia dietro i vaccini Pfizer e Moderna. Il Dr. Weissman dice di temere che nuove pandemie possano sorgere negli anni a venire coinvolgendo agenti patogeni ancora più pericolosi del coronavirus dietro il Covid-19, noto come SARS-CoV-2.

"È quasi certo che avremo più pandemie in futuro", ha detto.

vaccini anti covid 19

Il dottor Weissman sta anche lavorando su un vaccino per proteggere contro tutti i coronavirus, compresi quelli che causano le malattie potenzialmente letali SARS e MERS. Il vaccino ha dimostrato di proteggere i topi dalla malattia, ha detto

Un altro approccio verso l'immunizzazione di prossima generazione è studiare se la combinazione di più vaccini Covid-19 esistenti è più efficace di un singolo vaccino.

Gli scienziati del governo sperano di imparare come utilizzare diversi vaccini di richiamo per migliorare la durata della protezione, salvaguardando contro le varianti pericolose del virus, dice John Beigel, il direttore associato per la ricerca clinica nella divisione di microbiologia e malattie infettive del NIAID.

vaccini over 60 3

Gli scienziati, lavorando con partner accademici, sperano di iniziare lo studio nei prossimi mesi e di avere alcune risposte questa estate. L'Università di Oxford sta conducendo un altro studio che coinvolge la miscelazione dei vaccini.

Nelson Michael, direttore del Center for Infectious Diseases Research al WRAIR, lo chiama l'esperimento del governo "Cocoa Puffs/Trix".

"E' come guardare cosa c'è sullo scaffale, prendendo un po' di questo prima e poi un po' di quello dopo, un approccio come farebbe un bambino con i cereali della colazione", dice.s

VACCINI COVID vaccino astrazeneca VACCINI COVID 2 vaccini VACCINI COVID 3 vaccini over 80 - 6 vaccini over 60