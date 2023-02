DONNE, UN “PILLOLO” VI SALVERÀ (DALLA RITENZIONE IDRICA) - I RICERCATORI DELLA WEILL CORNEL MEDICINE DI NEW YORK HANNO MESSO A PUNTO UN FARMACO IN GRADO DI RIDURRE LA FERTILITÀ MASCHILE RAPIDAMENTE, PER UN TEMPO LIMITATO E, SENZA L’UTILIZZO DI ORMONI - IL NUOVO CONTRACETTIVO DISATTIVA UN ENZIMA, L’ADENILATO CICLASI, PARALIZZA LO SPERMA PER CIRCA TRE ORE E IL SUO EFFETTO È COMPLETAMENTE SVANITO ENTRO 24 ORE. PECCATO CHE SIA…

Ci vorranno ancora anni perché il «pillolo» contracettivo possa essere veramente disponibile, tuttavia un nuovo studio basi solide su quella che potrà essere la contraccezione maschile. I ricercatori della Weill Cornel Medicine di New York hanno infatti messo a punto un farmaco in grado di ridurre la fertilità maschile molto rapidamente e per un tempo limitato e, aspetto importante, senza l’utilizzo di ormoni. L’impatto insomma è temporaneo e non avrebbe alcun effetto sulla fertilità a lungo termine e non influenzerebbe il comportamento sessuale.

Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. «È molto interessante la nuova piega che sta prendendo la ricerca in questo campo perché i contracettivi ormonali sono considerati ormai non utilizzabili per gli elevati effetti collaterali e con risultati, anche nei migliori studi, non sovrapponibili a quelli della pillola» commenta Paolo Turchi, andrologo all’ospedale di Prato e membro della Commissione Scientifica della SIA (Società Italiana di Andrologia).

La premessa è d’obbligo: il nuovo contracettivo è stato finora testato solo sui topi. Il farmaco in sostanza disattiva un enzima, l’adenilato ciclasi, fondamentale per la motilità degli spermatozoi, bloccando la loro capacità di muoversi. L’inibitore ha paralizzato lo sperma delle cavie per circa tre ore e il suo effetto è completamente svanito entro 24 ore. I topi sono rimasti sterili per un lasso di tempo limitato, non hanno ingravidato le compagne e sono tornati fertili il giorno dopo. Il «pillolo» per i topi ha funzionato al 100% senza effetti collaterali , ma prima di passare alle sperimentazioni sull’uomo dovranno essere fatti studi su conigli e altri animali più grandi.

l’inibitore agisce solo sui gameti maschili o anche su altre attività? […] Studi precedenti hanno evidenziato che gli uomini infertili con adenilato ciclasi bloccato andavano più spesso incontro a calcoli renali (secondo gli autori non sarebbe però il caso della pillola su richiesta che spegnerebbe l’enzima solo per un lasso di tempo limitato). «Il mio è un istintivo scetticismo - precisa Paolo Turchi - ma noi andrologi eravamo scettici anche con il viagra, anche quello un inibitore enzimatico.

All’epoca era impensabile che qualcosa preso per bocca andasse ad agire solo lì, sembrava davvero di avere a che fare con una pillolina magica per le conoscenze di quel momento. I fatti hanno poi inibito lo scetticismo. Anche il viagra è una molecola che inibisce un enzima che porta a una limitazione dell’erezione. Bloccando quell’enzima il meccanismo dell’erezione è amplificato».

