DONNE, VI SVEGLIATE SPESSO DURANTE LA NOTTE? ATTENZIONE PERCHÉ AVETE IL DOPPIO DELLE PROBABILITÀ DI AMMALARVI: SECONDO UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI ADELAIDE, IN AUSTRALIA, L’IMPATTO DI UNA “VEGLIA INCONSCIA” È MAGGIORE SULLE DONNE RISPETTO AGLI UOMINI E PUO' PORTARE A UN AUMENTO DELLE PROBABILITA' DI MORTE PER MALATTIE CARDIOVASCOLARI – SI PUÒ SEMPRE RIDURRE IL RISCHIO UTILIZZANDO…

Da "www.ilmessaggero.it"

le donne e il sonno 3

Le donne che si svegliano di notte hanno il doppio delle probabilità di morire giovani, ha rivelato uno studio dell'Università di Adelaide, in Australia, . Ma potrebbero ridurre il rischio bloccando i suoni con i tappi per le orecchie, curando il russamento o la perdita di peso, dicono i medici.

La ricerca effettuata su 8.000 uomini e donne ha esaminato la "veglia inconscia" durante la notte che tutti sperimentano. Il risveglio dal sonno avviene come parte della capacità del corpo di rispondere a situazioni potenzialmente pericolose, come rumore, dolore, temperatura e luci. L'ostruzione alla respirazione - un sintomo dell'apnea notturna, che causa il russare - può anche spingere qualcuno a uno stato di veglia inconscio. Questi piccoli momenti di veglia non saranno necessariamente ricordati la mattina dopo, ma faranno sentire qualcuno assonnato. I ricercatori guidati dall'Università di Adelaide, in Australia, affermano che, se frequenti, queste interruzioni sono collegate ad una pressione sanguigna più alta tra gli altri problemi di salute.

le donne e il sonno 8

Hanno utilizzato i dati di tre studi separati in cui i partecipanti indossavano un monitor del sonno durante il sonno di una notte. A ciascuno è stato assegnato un punteggio percentuale di "fardello dell'eccitazione", che combinava la frequenza con cui si svegliavano durante la notte, per quanto tempo e rispetto a quanto tempo dormivano in totale. I partecipanti sono stati seguiti per un periodo di diversi anni, che andava da una media di sei anni a 11 anni. L'autore principale dello studio, il professore associato Mathias Baumert e colleghi hanno scoperto che le donne si svegliavano di notte meno degli uomini.

I rischi per le donne

le donne e il sonno 11

Tuttavia, gli impatti sembravano essere maggiori, in particolare sul rischio di morte per malattie cardiovascolari, un termine generale che copre condizioni che colpiscono il cuore oi vasi sanguigni, come ictus o infarto. Le donne che si svegliavano di notte (il 6,5% del sonno notturno) avevano tra il 60 e il 100% (il doppio) di un rischio maggiore di morire per malattie cardiovascolari rispetto alle donne che dormivano profondamente. Il loro rischio di morte per malattie cardiovascolari era del 12,8% rispetto al 6,7%. Anche il rischio di morte per tutte le cause è aumentato del 20-60%.

RISVEGLI NOTTURNI

Complessivamente, è passato dal 21% nella popolazione generale delle donne al 31,5%. La scoperta è stata meno significativa negli uomini, secondo i risultati pubblicati martedì sull'European Heart Journal. Coloro che si sono svegliati di più avevano un rischio del 13,4% e del 33,7% di morire rispettivamente per malattie cardiovascolari o per qualsiasi causa, rispetto al 9,6% e al 28% degli uomini che non si svegliavano spesso.

Il coautore Dominik Linz, professore associato nel dipartimento di cardiologia del Centro medico dell'Università di Maastricht (Paesi Bassi), ha affermato che non è chiaro il motivo per cui ci sia una differenza tra uomini e donne. Ma ha detto che potrebbe essere spiegato dalle differenze nel modo in cui il corpo risponde all'essere svegliato durante la notte. Ha affermato che essere più vecchio, più grasso e russare di più non aiuta. Ha detto: "Sebbene l'età non possa essere modificata, il BMI e l'apnea notturna possono essere modificati e possono rappresentare un obiettivo interessante per ridurre i carichi di eccitazione.

dormire

“Se questo si tradurrà in minori rischi di morte per malattie cardiovascolari merita ulteriori studi. "Per me come medico, un carico di eccitazione elevato aiuta a identificare i pazienti che potrebbero essere a maggior rischio di malattie cardiovascolari. Dobbiamo consigliare ai nostri pazienti di prendersi cura del proprio sonno e di praticare una buona "igiene" del sonno. "Anche le misure per ridurre al minimo l'inquinamento acustico durante la notte, perdere peso e curare l'apnea notturna potrebbero aiutare a ridurre il carico di eccitazione".

le donne e il sonno 12 le donne e il sonno 9 le donne e il sonno 10 dormire poco sudorazione notturna 9 posizioni dormire le donne e il sonno 16 le donne e il sonno 13 le donne e il sonno 14 le donne e il sonno 15 sudorazione notturna 1