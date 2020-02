28 feb 2020 08:21

ECCO PERCHÉ SERVONO LE MISURE DRASTICHE: ALL'OSPEDALE DI CREMONA NON SANNO PIÙ DOVE METTERE I PAZIENTI. I POSITIVI AL CORONAVIRUS SONO 81, DI CUI 42 CON POLMONITE. 18 ''IN CONDIZIONI GRAVI'', E LA TERAPIA INTENSIVA NON RIUSCIVA A OSPITARE TUTTI: ALCUNI SONO STATI TRASFERITI A PAVIA E AL NIGUARDA DI MILANO - MORALE: SE SI AMMALANO IN TANTI, ANCHE SE L'80% HA SINTOMI LIEVI, QUEL 20% VA CURATO, E NON CI SAREBBERO I POSTI