4 giu 2020 18:22

LA FASE 3 DEI VACCINI: QUELLO ITALO-INGLESE È NEL GRUPPO DI TESTA, OVVERO È PRONTO ALLA SPERIMENTAZIONE SU UN GRANDE NUMERO DI PERSONE - SI PARLA COMUNQUE DEI PRIMI MESI DEL 2021 PER AVERE LE PRIME DOSI, CHE SARANNO DISTRIBUITE QUASI TUTTE IN AMERICA DA MODERNA, CHE CON L'ISTITUTO DI FAUCI STA SVILUPPANDO UN'ALTRA VERSIONE - SONO 133 I PROGETTI IN CORSO, MA SOLO 10 IN FASE AVANZATA