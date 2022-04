FERMI TUTTI! GLI SCIENZIATI BELGI HANNO TROVATO UN FARMACO IN GRADO DI FERMARE LA RECIDIVA DEL CANCRO AL SENO: HA BLOCCATO LA DIFFUSIONE DEL TUMORE NELL'80% DELLE PAZIENTI E UNA RICADUTA NEL 75% - I MEDICI STAVANO CERCANDO UN MODO PER BLOCCARE LE METASTASI UTILIZZANDO LA MOLECOLA "MITOQ", UN INTEGRATORE ALIMENTARE, MA SI SONO ACCORTI CHE IL TRATTAMENTO FACEVA MOLTO DI PIU' E...

Dagotraduzione da Study Finds

Gli scienziati hanno trovato un farmaco in grado di fermare la recidiva e la diffusione del cancro al seno. Il trattamento, chiamato molecola MitoQ, ha fermato la diffusione del cancro nell'80% dei casi e la recidiva nel 75% dei pazienti. I ricercatori in Belgio definiscono la scoperta un «passo da gigante» per sconfiggere la malattia.

Dopo aver inizialmente testato i topi, gli scienziati affermano di aver completato la prima fase clinica che coinvolge uomini e donne sani. Il farmaco ha causato solo un po' di nausea e, nei casi peggiori, vomito. Il passo successivo è testarne l'efficacia nei pazienti oncologici.

I ricercatori erano intenzionati a trovare qualcosa per aiutare i pazienti con cancro al seno triplo negativo, che rappresentano circa un cancro al seno su 10, o 225.000 casi in tutto il mondo. Circa la metà di questi pazienti svilupperà recidive locali o escrescenze maligne secondarie, indipendentemente dal trattamento che ricevono.

I pazienti affetti da carcinoma mammario pervasivo triplo negativo hanno solo una possibilità su 10 di sconfiggere la malattia. I ricercatori hanno trattato topi progettati per sviluppare il cancro al seno umano con una combinazione di trattamenti tipici: chirurgia e chemioterapia.

Quindi, gli scienziati dell'Université catholique de Louvain hanno integrato quel trattamento con il farmaco MitoQ. «Ci aspettavamo di poter bloccare le metastasi. Ma prevenire la recidiva del cancro era del tutto inaspettato. Ottenere questo tipo di risultato è per noi una grande motivazione per andare avanti», ha detto il dottor Pierre Sonveaux in un comunicato universitario.

Cos'è MitoQ?

I ricercatori aggiungono che questa svolta rappresenta un enorme passo avanti nella ricerca sul cancro, poiché le tre principali cause di morte per cancro sono le recidive, la diffusione del cancro ad altre parti del corpo e la resistenza del tumore al trattamento. Il team afferma che attualmente non esiste un'altra molecola in grado di agire come MitoQ.

Il mitochinone mesilato (MitoQ) è una molecola sintetica creata in Nuova Zelanda alla fine degli anni '90. È un antiossidante ed è attualmente sul mercato come integratore alimentare che promuove energia e vitalità.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Cancers.