(ANSA) - WASHINGTON, 23 AGO - La Food and Drug Administration (Fda) ha dato l'approvazione completa e definitiva al vaccino anti Covid della Pfizer. Finora è stato utilizzato grazie a un'autorizzazione d'emergenza. (ANSA).
FINALMENTE I NO-VAX NON POTRANNO PIU SBOMBALLARCI CON LA CAZZATA DEL VACCINO “SPERIMENTALE” - LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION AMERICANA HA DATO L’APPROVAZIONE COMPLETA E DEFINITIVA AL VACCINO ANTI-COVID DI PFIZER, CHE FINORA ERA UTILIZZATO GRAZIE A UN’AUTORIZZAZIONE D’EMERGENZA…-
(ANSA) - WASHINGTON, 23 AGO - La Food and Drug Administration (Fda) ha dato l'approvazione completa e definitiva al vaccino anti Covid della Pfizer. Finora è stato utilizzato grazie a un'autorizzazione d'emergenza. (ANSA).
LA RICONOSCETE? IN SPIAGGIA AL TRAMONTO LA CONDUTTRICE, GIA’ FINALISTA DI MISS ITALIA, SFOGGIA UN LATO B DA PERDERE LA TESTA. A PALAZZO MADAMA C’E’ QUALCUNO CHE LA CONOSCE MOLTO BENE. DI CHI SI TRATTA?
POSTA! – MIRACOLO A VILLA CERTOSA. NELLA FOTO CON SALVINI DI 2 GIORNI FA, BERLUSCONI SEMBRA AVERE ALMENO 20 ANNI DI MENO. PHOTOSHOP O I MIGLIORI TRUCCATORI DI MEDIASET? SEMBRA QUASI UNA STATUA DI CERA PRONTA PER ESSERE ESPOSTA IN UNO DEI MUSEI DI MADAME TUSSAUD…
IL PREZZO DELLA GLOBALIZZAZIONE - PREPARATEVI PER LA STANGATA SUI REGALI DI NATALE: LA CHIUSURA DEL TERMINAL DEL PORTO CINESE DI NINGBO PARALIZZA IL COMMERCIO MONDIALE. IL COSTO DEI TRASPORTI VIA MARE STA DIVENTANDO INSOSTENIBILE, E I TEMPI SI ALLUNGANO SEMPRE DI PIÙ, COME SA BENE CHI HA PROVATO A COMPRARE QUALCOSA DALLA CINA NELLE ULTIME SETTIMANE - PER ARRIVARE IN TEMPO PER NATALE, LE NAVI DOVRANNO LASCIARE LA CINA A METÀ OTTOBRE. E CON I PORTI CONGESTIONATI, POTREBBERO COMUNQUE NON FARCELE
CAFONALINO - PALAMARA FRESCO DI RADIAZIONE DALLA MAGISTRATURA (E DI CANDIDATURA) PRESENTA IL SUO LIBRO-DENUNCIA "IL SISTEMA" INSIEME A CICCHITTO ALLA CASA DEL CINEMA DI VILLA BORGHESE A ROMA - L'EX DEPUTATO: "IL PCI-PDS-DS HA CREATO UN SISTEMA PER TENERE IN PUGNO LA POLITICA ITALIANA, DETERMINANDO QUESTA O QUELLA INCHIESTA" - PRESENTI CLAUDIO BRACHINO, MONSIGNOR ALEARDO DI GIACOMO, MASSIMILIANO BUZZANCA, MARIASTELLA GIORLANDINO E… - FOTO
C’ERA UNA VOLTA FORMENTERA – NELL’ULTIMO ANNO L’ISOLA DELLE BALEARI, CHE ERA DIVENTATA UNA “COLONIA” DE' NOANTRI, HA PATITO LA CHIUSURA DELLE FRONTIERE - MA SE GLI ITALIANI LATITANO, NELL’ISOLA STANNO TORNANDO GLI SPAGNOLI (CHE LA EVITAVANO PERCHÉ ERA UNA DEPANDANCE TRICOLORE) - LA NOVITA'? A FORMENTERA RITORNANO I NUDISTI...