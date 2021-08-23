FINALMENTE I NO-VAX NON POTRANNO PIU SBOMBALLARCI CON LA CAZZATA DEL VACCINO “SPERIMENTALE” - LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION AMERICANA HA DATO L’APPROVAZIONE COMPLETA E DEFINITIVA AL VACCINO ANTI-COVID DI PFIZER, CHE FINORA ERA UTILIZZATO GRAZIE A UN’AUTORIZZAZIONE D’EMERGENZA…

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Pfizer Pfizer

(ANSA) - WASHINGTON, 23 AGO - La Food and Drug Administration (Fda) ha dato l'approvazione completa e definitiva al vaccino anti Covid della Pfizer. Finora è stato utilizzato grazie a un'autorizzazione d'emergenza. (ANSA).

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