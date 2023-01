FINE COVID MAI – SECONDO IL CENTRO EUROPEO PER LE MALATTIE, LA TEMUTA VARIANTE KRAKEN “POTREBBE DIVENTARE DOMINANTE IN UNO O DUE MESI” ANCHE NEL VECCHIO CONTINENTE – MA L'ECDC TRANQUILLIZZA: “NON CI SONO SEGNALI CHE LA GRAVITÀ DELL'INFEZIONE SIA DIVERSA DA QUELLA DEI SOTTOTIPI DI OMICRON PRECEDENTI” – L’OMS TORNA A CONSIGLIARE “L’USO DELLE MASCHERINE IN SPAZI CHIUSI O AFFOLLATI”

Si chiama Kraken, come un mostro marino. Ma quanto è pericolosa la variante di Covid che per gli scienziati è più nota come XBB.1.5? "Poco per la popolazione generale" risponde oggi il centro europeo per le malattie infettive (Ecdc, European Centre for Disease Control).

Il rischio si fa invece "moderato o alto per le persone vulnerabili, come gli anziani, i non vaccinati e gli immunocompromessi, a seconda del loro grado di immunità contro Sars-Cov2". Più dosi di vaccino o più contagi superati - questo vuol dire "grado di immunità" - conferiscono protezione anche contro l'ultima nata fra le varianti di Omicron.

L'Ecdc risponde con un documento tecnico di "valutazione del rischio" alle paure del mostro marino. Di Kraken però l'Europa è ancora priva. La variante, stima sempre il centro che ha sede a Stoccolma, rappresentava il 2,5% di tutti i tamponi positivi al Covid nell'ultima rilevazione fatta a fine 2022 e l'epidemia in generale nel nostro continente è in fase di calo. La stasi include anche l'Italia.

"I nostri modelli matematici - spiega l'Ecdc - indicano che XBB.1.5 potrebbe diventare dominante in Europa tra uno o due mesi, considerata la proporzione bassa di oggi e il suo tasso di crescita". […]

Più test e misure di prevenzione

Attualmente l'Ecdc classifica Kraken come "variante di interesse" e non come "variante preoccupante" (che è un gradino di allarme più alto). La situazione, avverte però Stoccolma, con il Covid resta sempre in evoluzione. Qualora XBB.1.5 dovesse diventare dominante anche da noi, la direttrice del Centro europeo per le malattie infettive, Andrea Ammon, raccomanda "di eseguire test e sequenziamento dei campioni di virus, spingere con le vaccinazioni e rafforzare le misure di prevenzione e controllo, come stare a casa quando si è malati, usare il telelavoro, ventilare gli spazi chiusi e fare un uso appropriato delle mascherine".

Oms: usare le mascherine al chiuso

L'Oms, nel suo ultimo aggiornamento delle linee guida per il Covid su mascherine e cure, invita a non abbassare la guardia. Le mascherine "continuano ad essere uno strumento chiave contro il Covid-19: sono consigliate a seguito di una recente esposizione a Covid, quando qualcuno ha o sospetta di avere Covid, se si è ad alto rischio di Covid grave e per chiunque si trovi in uno spazio affollato, chiuso o scarsamente ventilato".

L'Oms continua a raccomandare l'uso delle mascherine "in situazioni specifiche e l'aggiornamento ne raccomanda l'uso indipendentemente dalla situazione epidemiologica locale, data l'attuale diffusione del Covid a livello globale". […]

