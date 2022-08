26 ago 2022 16:42

FINE COVID MAI – A SETTEMBRE LA SOTTOVARIANTE BA.2.75 DI OMICRON NOTA COME CENTAURUS SARA' PREDOMINANTE NEL MONDO. LO DICE UNA RICERCA CONDOTTA IN ITALIA – QUESTA VERSIONE MUTATA DEL VIRUS, EMERSA IN INDIA, È MOLTO PIÙ CONTAGIOSA PERCHE' “HA UNA MAGGIORE CAPACITA' NEL LEGARSI AI RECETTORI DEL NOSTRO ORGANISMO” – TRADOTTO: IN AUTUNNO CI ATTENDE UNA SPAVENTOSA ONDATA DI CONTAGI