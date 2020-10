FINIREMO DAVVERO COME PECORE MORTE - L'IMMUNITÀ DI GREGGE NON REGGE: UN MEGA-STUDIO NEL REGNO UNITO HA DIMOSTRATO CHE LA PERCENTUALE DI PERSONE CON ANTICORPI CHE PROTEGGONO DA COVID-19 È SCESA DAL 6% DELLA POPOLAZIONE A GIUGNO AL 4,4% A SETTEMBRE. TRAMONTA L'IPOTESI CHE QUALUNQUE POPOLAZIONE POSSA SVILUPPARE LA ''HERD IMMUNITY''. COME IL CORONAVIRUS DEL RAFFREDDORE, SI PUÒ PRENDERE PIÙ VOLTE L'ANNO…

La percentuale di persone in Gran Bretagna con anticorpi che proteggono da Covid-19 è diminuita nel corso dell'estate, secondo una ricerca che si aggiunge alle prove che l'immunità naturale può diminuire nel giro di pochi mesi. Il numero di persone con anticorpi è diminuito di un quarto, dal 6% della popolazione a giugno al 4,4% a settembre, secondo uno studio su centinaia di migliaia di persone, uno dei più grandi del suo genere fino ad oggi – riporta il FT.

I risultati, ottenuti dai ricercatori dell'Imperial College di Londra, sono l'ultimo segnale che l'immunità a Covid-19 potrebbe essere di breve durata e mettere ulteriormente in dubbio l'idea che qualsiasi popolazione possa sviluppare l'immunità del gregge in modo naturale.Lo studio suggerisce che la risposta del sistema immunitario al virus è simile alla sua reazione all'influenza e ad altri coronavirus come il comune raffreddore, che può essere contratto annualmente.

"Questa è davvero una grande sfida all'idea che l'immunità del gregge possa essere ottenuta attraverso l'immunità naturale", ha detto Helen Ward, professore di salute pubblica all'Imperial, e co-autore dello studio. La ricerca solleva anche questioni sulla durata di un vaccino. Ma Wendy Barclay, un'altra coautore e capo del dipartimento di malattie infettive di Imperial, ha detto: "Un buon vaccino può anche essere migliore dell'immunità naturale." Altri scienziati continuano a mettere in dubbio il significato dell'analisi degli anticorpi, sostenendo che alcuni tipi di cellule la cui presenza non viene rilevata dai test giocano un ruolo cruciale nell'immunità.

I ricercatori, che hanno testato più di 365.000 adulti in cinque mesi, hanno trovato un calo dei livelli di anticorpi in tutte le fasce d'età. Il calo minore si è verificato tra i giovani adulti e il maggiore tra gli anziani. Un calo maggiore è stato visto anche in coloro che hanno segnalato un'infezione asintomatica rispetto a coloro che hanno avuto sintomi. "Questi dati suggeriscono la possibilità di diminuire l'immunità della popolazione e di aumentare il rischio di reinfezione come declino degli anticorpi rilevabili nella popolazione", afferma lo studio, che non è stato ancora sottoposto a revisione tra pari.

La signora Barclay ha detto: "Quello che sappiamo è che i coronavirus stagionali che circolano ogni anno possono reinfettare le persone dopo 6-12 mesi e sospettiamo che il modo in cui il corpo reagisce a questi coronavirus sia simile". I partecipanti allo studio, denominato React-2, sono stati testati in tre fasi: Da giugno a luglio, da luglio ad agosto e settembre. Sono stati selezionati a caso e non si sono sovrapposti.

I livelli di anticorpi sono stati stabiliti utilizzando un test rapido degli anticorpi, noto anche come immunodosaggio a flusso laterale. Alcuni esperti mettono in dubbio l'accuratezza di tali test. L'evidenza segue diversi studi pubblicati all'inizio di quest'anno da Cina, Regno Unito e Stati Uniti, che hanno scoperto che i livelli di anticorpi delle persone sono diminuiti a volte già due mesi dopo l'infezione. Jonathan Ball, professore di virologia molecolare all'università di Nottingham, ha detto che mentre lo studio React-2 "conferma i sospetti" sulla diminuzione dell'immunità nelle popolazioni anziane, è meno chiaro quale sia il rapporto tra la diminuzione dell'immunità e la suscettibilità alla reinfezione.

"Gli anticorpi sono probabilmente importanti per proteggerci da infezioni e malattie future, ma anche altri bracci del sistema immunitario, per esempio l'immunità cellulare, potrebbero essere fondamentali", ha detto. Il Prof. Barclay, tuttavia, non è d'accordo sul fatto che le cellule T - che si ritiene combattano l'infezione dopo la scomparsa degli anticorpi - avrebbero un forte impatto sull'immunità complessiva. "Il fatto che le persone vengano reinfettate dai coronavirus stagionali suggerisce che la mediazione dei linfociti T probabilmente non è molto duratura", ha detto.