29 gen 2021 16:21

FLASH - VIA LIBERA DELL'EMA AL VACCINO ASTRAZENECA PER LE PERSONE DAI 18 ANNI IN SU... - PUÒ ESSERE UTILIZZATO ANCHE PER GLI OVER 55 "ANCHE SE NON CI SONO ANCORA MOLTI DATI POICHÉ LA MAGGIOR PARTE DEI PARTECIPANTI AI TEST AVEVANO UN'ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 55 ANNI". LO SI LEGGE NELLA NOTA DELL'EMA...