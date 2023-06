10 giu 2023 08:20

LA FORMAZIONE DELLA MEMORIA E LO SVILUPPO DI ANSIA HANNO ALLA BASE UN MECCANISMO COMUNE - A FAR LUCE È UNO STUDIO ITALIANO CHE HA OSSERVATO I MECCANISMI CON CUI IL SISTEMA IMMUNITARIO E IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE COMUNICANO PER REGOLARE IMPORTANTI FUNZIONI CEREBRALI COME L'APPRENDIMENTO E I COMPORTAMENTI ANSIOSI. I RISULTATI APRONO NUOVI SCENARI PER MALATTIE COME L'ALZHEIMER…