FORZA XANAX! – ALTRO CHE TUTTI PIÙ BUONI: PIÙ ANSIOSI E DEPRESSI – DURANTE I MESI DI LOCKDOWN SONO AUMENTATE LE VENDITE DI PSICOFARMACI E DI PRODOTTI OMEOPATICI PER CONTRASTARE INCAZZATURE, NOTTI IN BIANCO E SFANCULARE NEVROSI E DEPRESSIONE - CHI GIÀ NE FACEVA GIÀ USO, IN ALCUNI CASI HA AUMENTATO IL DOSAGGIO, CHI NON SI ERA MAI POSTO IL PROBLEMA HA INIZIATO A PREOCCUPARSI

Camilla Mozzetti per "Il Messaggero"

xanax

Chi già ne faceva già uso, in alcuni casi ha aumentato il dosaggio, chi non si era mai posto il problema - in quanto le sue notti filavano lisce con un sonno costante di almeno 7 ore - ha iniziato a preoccuparsi: «Perché non riesco più a dormire?». Ansia, nevrosi, variazioni dell'umore, depressioni che si sono acuite o sono state diagnosticate in soggetti che mai si erano rivolti prima a uno specialista.

xanax 4

Non è solo il sistema respiratorio la vittima del Covid-19, direttamente o indirettamente il virus Sars-Cov-2 ha prodotto effetti anche sulla mente e sulla psiche a tal punto che nella Capitale l'Ordine dei farmacisti ha ravvisato soprattutto nel periodo del “lockdown” tra marzo e aprile un aumento sulle vendite di psicofarmaci dietro prescrizione medica e - analogamente - un boom di richieste sui prodotti da banco, naturali od omeopatici per contrastare gli sbalzi di umore e regolare il sonno.

pillole 2

Qualcuno ci avrà fatto attenzione: nelle farmacie vicino alle casse, al fianco delle mascherine o delle vitamine sono comparse anche soluzioni mirate. E questo a fronte della domanda via via crescente che si è registrata nelle scorse settimane.

I principali disturbi lamentati dai clienti – secondo l'indagine dell'Ordine dei farmacisti – hanno riguardato patologie o situazioni tali da richiedere medicinali specifici, dispensati solo dietro prescrizione medica. Tra questi ci sono gli ipnotici (Zolpidem e Zopiclone) e gli ansiolitici benzodiazepinici come Diazepam, Alprazolam, Lorazepam conosciuti più comunemente nelle varianti di "Valium", "Xanax" e "Tavor".

pillole 1

A fare un uso maggiore di farmaci o soluzioni naturali per migliorare l'alternanza veglia-sonno e contrastare ansia e stress da pandemia sono state le donne, con un aumento delle giovanissime – conclude l'analisi dell'Ordine dei farmacisti – che «chiedevano un aiuto efficace in primis per dormire meglio». Motivo per cui è stato registrato anche un aumento di vendite di integratori naturali a base di melatonina ed escolzia spesso associati a passiflora, biancospino e valeriana per un'azione sinergica e un effetto rilassante.

pillole pillole pillole 1 antibiotici pillole pasticche