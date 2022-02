LA FRANCIA E' IL PRIMO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA A RENDERE DISPONIBILE LA PILLOLA ANTI-COVID DI PFIZER - LO HA ANNUNCIATO IL MINISTERO DELLA SANITÀ, SPIEGANDO CHE IL PAESE HA RICEVUTO LE PRIME 10MILA DOSI DEL FARMACO PAXLOVID E CHE SARANNO DISPONIBILI NELLE FARMACIE DA DOMANI…

Da www.lastampa.it

La Francia diventerà venerdì il primo Paese dell'Unione europea a rendere disponibile la pillola anti-Covid di Pfizer, prima pillola per il coronavirus approvata in Ue. Lo ha annunciato il ministero della Sanità, spiegando che il Paese ha ricevuto le prime 10mila dosi del farmaco Paxlovid e che saranno disponibili appunto da venerdì nelle farmacie. In base alle linee guida dell'Ema, potranno riceverla gli adulti con sintomi che non abbiano bisogno di ossigeno e che siano ad alto rischio di sintomi gravi. Le scorte del farmaco restano limitate a livello mondiale.