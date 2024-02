26 feb 2024 18:15

E GIRA TUTTO INTORNO ALLA PANZA – COME FARE PER ELIMINARE UNA VOLTA PER TUTTE IL GRASSO ADDOMINALE? TANTA ATTIVITÀ FISICA, CERTO, MA È FONDAMENTALE L’ALIMENTAZIONE – SECONDO GLI ESPERTI UNO DEI “TRUCCHI” PIÙ EFFICAC PER PERDERE PESO E AVERE UN VENTRE PIATTO, SENZA STRAVOLGERE LE PROPRIE ABITUDINI, È ELIMINARE I…