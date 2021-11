UNA GOMMA CANCELLA IL VIRUS – UN TEAM DI RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ DELLA PENNSYLVANIA STA SPERIMENTANDO UN CHEWING GUM IN GRADO DI LIMITARE I CONTAGI DA CORONAVIRUS: NELLA GOMMA DA MASTICARE SARANNO PRESENTI DELLE SPECIALI PROTEINE IN GRADO DI RIDURRE DEL 95% LA QUANTITÀ DI VIRUS PRESENTE NELLA SALIVA E…

Il vaccino anti Covid è l'unica arma a nostra disposizione per combattere il Coronavirus, ma presto potrebbe aggiungersene un'altra: una semplice gomma da masticare in grado di limitare i contagi. Secondo la sintesi dell'articolo riportato dallo US National Library of Medicine, la University of Pennsylvania starebbe sviluppando un chewing gum sperimentale capace di ridurre la carica virale nella saliva e i rischi di contagio da Covid-19.

Chewing gum sperimentale anti Covid efficace fino al 95%

Nella gomma da masticare anti Covid sono presenti delle speciali proteine (Ctb-Ace2), che non si predono durante la masticazione, in grado di catturare le particelle di Coronavirus e limitarne l'emissione mentre si parla o si tossisce.

Secondo lo studio queste proteine sarebbero in grado di ridurre fino al 95% la quantità di virus nella saliva. Finita la fase di sperimentazione, la gomma anti Covid potrebbe essere utilizzata come coadiuvante nei paesi dove sono diffusi i vaccini e come supporto nei paesi in via di sviluppo dove i sieri sono poco diffusi.

