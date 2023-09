IL GRANDE FRITTO - CHI DEMONIZZA LA FRITTURA DOVRA' RICREDERSI: ESISTONO ALCUNI ALIMENTI CHE, FRITTI A DETERMINATE CONDIZIONI, POSSONO ESSERE SALUTARI - È SCONSIGLIATO FRIGGERE CON POCO OLIO PERCHE' VIENE ASSORBITO DI PIU' DAL CIBO AUMENTANDONE L'APPORTO CALORICO - ANCHE IL TIPO E LA TEMPERATURA DELL'OLIO E LA FREQUENZA CON LA QUALE SI MANGIANO FRITTI SONO FONDAMENTALI...

Estratto da www.ilmessaggero.it

La frittura, infatti, non va vista in ogni caso come un piacere proibito e quindi come un nemico per la nostra salute. Infatti, ci sono alcuni alimenti che, fritti a determinate condizioni, possono essere anche più salutari che se preparati con altri metodi di cottura. «La frittura è spesso demonizzata e si dà per scontato che ogni dieta la escluda, e invece non è affatto così», conferma Serena Missori, endocrinologa, nutrizionista e docente del corso della serie formativa "Gusto è Salute", organizzata da Consulcesi.

[…] «La frittura a immersione e alla giusta temperatura ha un effetto "colagogo", cioè di pulizia del fegato e della colecisti, e favorisce la funzione intestinale», aggiunge l'esperta. Ottima quindi anche una volta a settimana per aiutarci a fare le pulizie ma attenzione se si soffre di calcoli alla colecisti perché in questo caso si potrebbe innescare una colica. […]

Tuttavia, resta il fatto che l'olio riscaldato a elevate temperature può causare la formazione di sostanze tossiche[…] che possono aumentare il rischio di sviluppare il cancro […]. «Inoltre gli alimenti fritti, specialmente se si utilizza poco olio, possono assorbire parte dell'olio aumentando il loro apporto calorico, il trucco è immergere totalmente l'alimento nell'olio affinché si cuocia contemporaneamente su tutti i lati», […] Ma non bisogna lasciarsi scoraggiare da queste «controindicazioni».

«Ci sono infatti delle piccole accortezze che possono fare la differenza e, di conseguenza, possono aiutare a limitare queste problematiche», suggerisce Missori. «È per esempio importante scegliere l'olio giusto in cui friggere gli alimenti. L'olio extravergine di oliva continua rimane sempre la scelta migliore. […] . Ed è fondamentale controllare, per esempio con un termometro da cucina, che la temperatura non aumenti eccessivamente e che si mantenga inferiore a 170 °C». […] «Mangiare cibi fritti tutti i giorni, ovviamente, non va bene», precisa Missori. «Ma una o due fritture alla settimana sono concesse in una dieta sana e varia», aggiunge. Mai quindi lasciarsi ingannare dagli eccessi, alimentati da vecchi luoghi comuni e false credenze.

