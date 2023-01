IN INDIA SE MAGNA MALE - TRA UN SAMOSA E LA PASTA FRITTA, LA PRESENZA DI COLESTEROLO NEGLI UNDER 35 INDIANI È CRESCIUTA DEL 2,6 PER CENTO IN CINQUE ANNI - L'INDIA È IL SECONDO PAESE AL MONDO DOPO LA CINA COLPITO DAL DIABETE: UN INDIANO SU 11 È FORMALMENTE DIAGNOSTICATO COME DIABETICO - SE LA CURVA DI CRESCITA RESTERÀ QUELLA ATTUALE, NEL 2045 CI SARANNO 134 MILIONI DI INDIANI COL DIABETE…

CUCINA INDIANA

(ANSA) - NEW DELHI, 10 GEN - Allarme colesterolo per la popolazione indiana. Secondo l'indagine National Family Health Survey-5, condotta tra il 2019 e il 2021, la presenza di colesterolo nella popolazione sotto i 35 anni è cresciuta del 2,6 per cento in cinque anni. In cinque stati, West Bengal, Andhra Pradesh, Uttarakhand, Goa e Tripura più dell'8% degli uomini presenta un valore medio sopra i 140 milligrammi per decilitro (mg/dl), livello sulla soglia del diabete, e lo stesso risultato si registra nella popolazione femminile della stessa età in almeno due stati.

Secondo le tabelle dell'indagine riportate dal quotidiano The Hindu, in generale, le indiane risultano meno affette dal diabete degli uomini, mentre l'incidenza è più preoccupante negli stati del nordest e in quelli del sud del paese. L'India è il secondo paese al mondo dopo la Cina colpito dal diabete: un indiano su 11 è formalmente diagnosticato come diabetico. Secondo la International Diabetes Federation, se la curva di crescita resterà quella attuale, nel 2045 ci saranno 134 milioni di indiani col diabete.

