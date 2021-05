21 mag 2021 11:45

INIETTA E VINCI – IL MIGLIOR MODO PER CONVINCERE I NO-VAX? PAGARLI! IL GOVERNATORE DELLO STATO DI NEW YORK ANDREW CUOMO SI È INVENTATO LA LOTTERIA PER CHI SI VACCINA – CHI ADERISCE RICEVERÀ UN BIGLIETTO DA 20 DOLLARI PER PARTECIPARE ALL'ESTRAZIONE: IN PALIO 13 PREMI, DA 20 DOLLARI A 5 MILIONI – BASTERA’ PER CONVICERE ANCHE I PIU’ SCETTICI?