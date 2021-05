19 mag 2021 09:21

JOE BIDEN SPERNACCHIATO IN MONDOVISIONE - DOPO LE TITUBANZE DELL'UNIONE EUROPEA, ANCHE IL G20 BOCCIA LA PROPOSTA DI LIBERALIZZARE I BREVETTI DEI VACCINI. L'INDICAZIONE EMERGERÀ VENERDÌ DURANTE IL VERTICE MONDIALE SULLA SALUTE IN PROGRAMMA A ROMA, AL TERMINE DEL QUALE I LEADER ADOTTERANNO UNA DICHIARAZIONE CHE DI FATTO ACCANTONA IL PIANO SOSTENUTO DA BIDEN. URSULA VON DER LEYEN RILANCERÀ IL PROGETTO (REALISTICO?) PER PRODURRE VACCINI IN AFRICA…