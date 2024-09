IL LATO OSCURO DELL'ADDERALL – UNO STUDIO HA RESO NOTO GLI EFFETTI COLLATERALI, RARI MA GRAVI, DELL’ADDERALL, IL FARMACO USATO NEGLI STATI UNITI PER IL DISTURBO DA DEFICIT DELL’ATTENZIONE E PER L'IPERATTIVITÀ: I RAGAZZI CHE HANNO ASSUNTO IL MEDICINALE, HANNO 2,6 VOLTE PIÙ PROBABILITÀ DI ESSERE RICOVERATI IN OSPEDALE PER PSICOSI O MANIA RISPETTO A COLORO CHE NON L'HANNO MAI PRESO. UNA PROBABILITÀ CHE AUMENTA A 5,2 VOLTE TRA CHI HA ASSUNTO DOSI OLTRE I 40 MILLIGRAMMI…

Dagotraduzione dell’articolo di Issam Hamed per www.afp.com

adderall 7

L’Adderall è un trattamento efficace per il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), ma un forte aumento delle prescrizioni negli Stati Uniti negli ultimi due decenni ha suscitato preoccupazioni tra i ricercatori circa effetti collaterali rari ma gravi.

In un sorprendente nuovo studio pubblicato giovedì sull'American Journal of Psychiatry, un team guidato dalla psichiatra Lauren Moran del Mass General Brigham di Boston ha scoperto che gli individui che assumono dosi elevate di stimolante hanno un rischio cinque volte maggiore di sviluppare psicosi o mania.

adderall 5

«Abbiamo osservato molte persone arrivare senza una storia psichiatrica importante e sviluppando il primo episodio di psicosi o mania perché avevano assunti stimolanti prescritti» ha affermato.

Quando la Food and Drug Administration venne a conoscenza di tali casi negli anni 2000, aggiunse un avviso all'etichetta del farmaco, ma erano state condotte relativamente poche ricerche per quantificare gli effetti collaterali o come fossero correlati al livello di dosaggio.

adderall 6

Per la loro indagine, Moran e colleghi hanno esaminato le cartelle cliniche elettroniche di persone di età compresa tra 16 e 35 anni ricoverate negli ospedali Mass General Brigham tra il 2005 e il 2019. Questa è la fascia di età tipica di insorgenza della psicosi, o perdita di contatto con la realtà.

I ricercatori hanno identificato 1.374 individui che hanno sperimentato il loro primo episodio di psicosi o mania, uno stato dirompente caratterizzato da elevata energia e comportamento irregolare, e li hanno confrontati con 2.748 pazienti di controllo ricoverati in ospedale per altre condizioni psichiatriche.

adderall 3

Analizzando l'uso di Adderall durante il mese precedente e aggiustando per altre variabili come l'uso di sostanze, sono stati in grado di determinare specificamente l'impatto degli stimolanti.

Hanno scoperto che coloro che avevano assunto Adderall avevano 2,68 volte più probabilità di essere ricoverati in ospedale per psicosi o mania rispetto a coloro che non l'avevano assunto, e questa probabilità aumentava a 5,28 volte più probabilità a dosi più elevate di oltre 40 milligrammi.

adderall 2

In altre parole, l'81 percento dei casi di psicosi o mania avrebbe potuto essere prevenuto se non avessero assunto la dose elevata.

Un'analisi separata non ha rilevato alcun aumento del rischio con il Ritalin, un altro stimolante prescritto per l'ADHD. Moran ha suggerito che ciò potrebbe essere dovuto a differenze chiave nel modo in cui i due farmaci funzionano.

adderall 4 adderall adderall adderall adderall 1