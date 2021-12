“BISOGNA AVERE IL CORAGGIO DI TOGLIERE IL TAMPONE DAL GREEN PASS E DAL SUPER GREEN PASS, NON HA SENSO" - IL PRESIDENTE DEL’ISTITUTO NEGRI, SILVIO GARATTINI: "SIAMO IN UN MOMENTO PREOCCUPANTE DELLA PANDEMIA. UN MESE FA ERAVAMO A 15 VOLTE MENO DEI CONTAGI” – “C'È TROPPA GENTE SENZA MASCHERINA. PER LE CENE NATALIZIE CONSIGLIO MOLTA CAUTELA, ANDREBBERO FATTE SOLO…” – VIDEO

SILVIO GARATTINI UN GIORNO DA PECORA

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

Il medico a Rai Radio1 Un Giorno da Pecora: in giro troppa gente non rispetta misure sicurezze; percentuale contagi 15 volte più alta che un mese fa

“Siamo in un momento preoccupante della pandemia, aumenta la contagiosità, le malattie e la mortalità, siamo in una situazione davvero sfavorevole. Il dato è preoccupante perché abbiamo ancora una percentuale, rispetto ai tamponi, sopra al 2. E un mese fa eravamo a 15 volte meno dei contagi”.

super green pass 1

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il fondatore dell'istituto Mario Negri Silvio Garattini. “Bisogna avere il coraggio di togliere il tampone dal Green Pass e dal Super Green Pass, no ha senso perché il tampone è solo una fotografia”, ha aggiunto il medico a Radio1.

feste di natale con incognita covid 2

Con le nuove restrizioni vede più sicurezza in giro? “C'è troppa gente senza mascherina, nei weekend c'è una quantità di gente in strada, e la movida con pochi controlli: non è questo ciò che andrebbe fatto”. Che natale si immagina? “Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane. Per le cene natalizie consiglio molta cautela, andrebbero fatte solo tra chi è vaccinato. Chi non è vaccinato per nulla – ha concluso Garattini a Rai Radio1 - o ha solo una dose non lo ammetterei a casa mia”.

SILVIO GARATTINI 1 cena con maschera mascherina cena con mascherina cenone feste di natale con incognita covid 1 SILVIO GARATTINI SI VACCINA