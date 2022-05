“CHI NON È VACCINATO NON È COPERTO” - BASSETTI PROVA A RASSICURARE SUI PRIMI CONTAGI DI VAIOLO DELLE SCIMMIE, MA OTTIENE L’EFFETTO OPPOSTO: LE INIEZIONI OBBLIGATORIE CONTRO LA MALATTIA SONO STATE ABROGATE NEL 1981 E NON VENGONO FATTE PRATICAMENTE DAL 1974 - "È UN PROBLEMA EUROPEO E GLOBALE, DOBBIAMO FARE MOLTO BENE IL TRACCIAMENTO E FERMARE IL FOCOLAIO. NON C'È UNA CURA SPECIFICA, IN GENERE QUESTE FORME SI AUTOLIMITANO. SI TRASMETTE ANCHE ATTRAVERSO IL RESPIRO, MA SOLO SE…”

1 - VAIOLO SCIMMIE, BASSETTI: “NEI PROSSIMI GIORNI QUALCHE MIGLIAIO DI CASI”

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

“Più che il Covid oggi dobbiamo cercare di mettere in sicurezza il vaiolo delle scimmie. E’ molto più leggero di quello degli uomini per quanto riguarda i sintomi e si trasmette anche attraverso respiro ma solo se si sta molto vicini”.

Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il direttore della Clinica per le Malattie Infettive dell'Ospedale S. Martino di Genova Matteo Bassetti, intervistato da Giorgio Lauro e Francesca Fagnani.

Come si dovrebbe agire con questo nuovo virus? “Dobbiamo esser tutti uniti tra paesi europei, scambiandoci informazioni e monitorando eventuali focolai.

Nei prossimi giorni arriveremo a qualche migliaio di caso – ha detto a Rai Radio1 Bassetti - chi non ha fatto la vaccinazione contro il vaiolo non è coperto”.

2 - VAIOLO DELLE SCIMMIE, IL PARERE DEGLI ESPERTI

Estratto da www.globalist.it

“Avevo detto che avremmo avuto dei casi in Italia di vaiolo delle scimmie, Spagna e Portogallo sono dietro l’angolo. Ora è un problema europeo e globale, dobbiamo fare molto bene il tracciamento e far sì che si fermi un focolaio che è partito. Una cosa positiva è che chi è vaccinato per il vaiolo dovrebbe essere coperto, ma questa vaccinazione dal 1974 in poi non è stata fatta. Una parte importante della popolazione non ha il vaccino del vaiolo e potrebbe essere scoperta”, avverte.

“Non c’è una cura specifica per il vaiolo, in genere queste forme si autolimitano, hanno una durata e poi si risolvono. I rischi – spiega Bassetti – sono quelli di un’infezione intra-umana, ovvero che ci possa essere trasmissione a più persone se esce da questi cluster che abbiamo avuto soprattutto tra persone omosessuali, e può diventare un problema”.

3 - VAIOLO SCIMMIE:ISS,PRUDENZA IN RAPPORTI STRETTI O SESSUALI

(ANSA) - "Attualmente la situazione è sotto controllo e in questo momento in Italia non abbiamo una situazione di allerta in relazione ai casi segnalati di vaiolo delle scimmie.

Raccomandiamo però prudenza nei contatti stretti o sessuali che presuppongano uno scambio di fluidi corporei, soprattutto se sono presenti lesioni cutanee o sintomi febbrili".

Lo afferma all'ANSA Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss). l'Istituto, sottolinea, "ha messo in allerta le reti sentinella dei centri per le infezioni sessualmente trasmesse al fine di monitorare la situazione nazionale".

4 - VAIOLO SCIMMIE: SPERANZA, TENIAMO LIVELLO ATTENZIONE ALTO

(ANSA) - "Teniamo alto il livello di attenzione grazie alla nostra rete di sorveglianza europea e nazionale". E' quanto ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza a Berlino per la riunione dei ministri del G7. "Proprio qui a Berlino al G7 ne ho parlato informalmente con la commissaria Stella Kyriakides e gli altri ministri", ha concluso Speranza sottolineando che "verranno coinvolti Ecdc e Hera"

5 - VAIOLO SCIMMIE: ISS, ALLERTATE REGIONI MA NESSUN ALLARME

(ANSA) - "Il ministero della Salute sta monitorando attentamente i casi di vaiolo delle scimmie segnalati in Italia e che sarebbero al momento pochi e ha allertato le Regioni per un tracciamento degli eventuali casi. Anche l'Istituto superiore di sanità (Iss) ha attivato una task force per seguire al meglio l'evoluzione della situazione. Al momento nel nostro Paese non si registra una situazione di allarme ed il quadro è sotto controllo". Così all'ANSA Anna Teresa Palamara, che dirige il dipartimento di Malattie Infettive dell'Iss.

