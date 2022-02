6 feb 2022 08:36

“CONTAGI E RICOVERI IN CALO MA IL VIRUS CIRCOLA, L'ATTENZIONE RESTI ALTA” - IL GENERALE FIGLIUOLO: “SI ENTRA IN UNA FASE PIÙ FAVOREVOLE, IN CUI LE RISORSE SANITARIE POTRANNO ESSERE RIBILANCIATE VERSO LA CURA DELLE PATOLOGIE GRAVI E LA PREVENZIONE. SENZA L'ACCELERAZIONE SUL BOOSTER CI SAREBBERO STATE BEN ALTRE CONSEGUENZE, ANCHE SULL'ECONOMIA - UNA QUARTA DOSE COME LE PRECEDENTI PER ORA NON È PREVISTA: SE NECESSARIO IN FUTURO, SE NON CI SARANNO EMERGENZE, SI FARÀ IN FARMACIA O DAL DOTTORE”