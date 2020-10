Estratto dell’articolo di Alberto D'Argenio per “la Repubblica”

Con ogni probabilità il vaccino contro il Covid arriverà tra fine gennaio e inizio febbraio. Ma per una vaccinazione diffusa e per vedere i primi effetti sulla pandemia bisognerà aspettare l'estate, mentre si potrà tornare a una vita normale a fine 2021. A parlare è Guido Rasi, da 9 anni direttore esecutivo dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco basata ad Amsterdam che dovrà dare il via libera alla commercializzazione dei vaccini nel nostro continente. […] «Se i governi non preparano subito piani per la vaccinazione rischiamo di rallentare il processo di 4-5 mesi e di pagare l'inazione, così come oggi scontiamo alcuni errori del recente passato».

Conte ha parlato di vaccino entro Natale: è una previsione realistica?

«[…] è estremamente difficile se non improbabile. Le case farmaceutiche non ci hanno ancora presentato i dati clinici delle sperimentazioni e praticamente siamo a novembre».

Allora quando le prime dosi?

«Se tutto andrà liscio potremo autorizzare i primi vaccini tra gennaio e febbraio […]».

Da chi si comincerà?

«Si potrebbe iniziare a vaccinare subito le categorie a rischio».

E il resto della popolazione?

«Si può ipotizzare per metà 2021. O meglio: entro l'estate inizieremo ad avere abbastanza vaccinati per vedere gli effetti sulla pandemia».

[…] Quando torneremo a un'esistenza normale?

«Sicuramente a fine 2021 avremo una vita molto più gestibile[…] ».

[…] I governi europei saranno pronti a distribuire il vaccino?

«Sono molto preoccupato perché non vedo preparare i piani nazionali per la distribuzione. […] sapremo solo dopo 4-6 mesi la durata reale dell'immunità. I piani nazionali servono proprio per rispondere rapidamente a queste variabili e perché siano efficaci vanno preparati subito».

Quali sono i rischi?

«Autorizzare il vaccino 15 giorni prima non serve a nulla se poi perdi 4-5 mesi nella campagna di vaccinazione perché non l'hai allestita bene. I politici che si lanciano in previsioni confondono l'opinione pubblica: più utile stilare un piano per farsi trovare pronti […] ».

Sa che con un morto causato dal vaccino si rischia di vanificare le campagne e ripartire da zero?

«Il vaccino provocherà i classici effetti collaterali come febbricola o dolore al braccio. È improbabile che ci saranno morti per il vaccino, ma è possibile che ci saranno vaccinati morti per altre cause. Il che è ben diverso, ma non meno difficile da gestire mediaticamente. I governi si devono preparare a farlo».

