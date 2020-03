“VOGLIAMO SPERIMENTARE L’AVIGAN” – ZAIA ANNUNCIA L’INTENZIONE DI UTILIZZARE IL DISCUSSO FARMACO GIAPPONESE PER I PAZIENTI CONTAGIATI DA CORONAVIRUS. L’AIFA SCETTICA: “NON CI SONO EVIDENZE SCIENTIFICHE” E BURIONI DICE CHE È UNA ‘SCEMENZA’ – OVVIAMENTE SENZA L’AUTORIZZAZIONE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO NON SI POTRÀ FARE NESSUNA SPERIMENTAZIONE – VIDEO

Il farmaco russo, il preparato giapponese, la vitamina C, la pericolosità dell'ibuprofen, i proclami sugli ACE inibitori che i somari scrivono ECA hanno una cosa in comune: sono tutte scemenze. Le novità vi arriveranno dalle autorità sanitarie, non dai social o da YouTube. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 21, 2020

Coronavirus, Zaia: "Veneto pronto a sperimentare Avigan, aspetto ok Aifa"

"Siamo pronti a partire, abbiamo il nostro protocollo. L'Aifa deve darci l'autorizzazione. In Veneto stiamo già sperimentando 6 protocolli diversi, tutto per il Coronavirus. Siamo una grande piattaforma, spero che l'Aifa ci dia l'autorizzazione: noi vogliamo sperimentare l'Avigan". Sono le parole di Luca Zaia, governatore del Veneto, in relazione all'intenzione di utilizzare il farmaco giapponese Avigan per i pazienti contagiati da coronavirus.

Il Veneto intanto prosegue con l'esecuzione di tamponi su larga scala. "Da oggi partiremo con un progetto rafforzato, una nuova squadra e nuovi macchinari. Ogni positivo asintomatico può contagiare fino a 10 persone", dice Zaia a Mi manda Raitre. Il governatore snocciola i numeri regionali dell'emergenza: "15376 cittadini in isolamento, 5500 positivi, 1400 persone in ospedale, 280 in terapia intensiva, 327 dimessi e 192 hanno perso la vita".

