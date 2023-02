A LETTO NON FATE L'AMORE, FATE LA SIESTA - L'INSONNIA AUMENTA DEL 69% IL RISCHIO DI INFARTO, SOPRATTUTTO NELLE DONNE - LO HA RIVELATO UNO STUDIO AMERICANO, CHE HA SCOPERTO CHE LE PERSONE CHE DORMONO CINQUE ORE A NOTTE O MENO, PRESENTANO UN RISCHIO MAGGIORE DI ATTACCO CARDIACO - LA DIFFICOLTÀ NELL'ADDORMENTARSI O NEL RIMANERE ADDORMENTATI È IN AUMENTO NEL MONDO E SI STIMA CHE COLPISCA TRA IL 10 E IL 20% DEGLI ADULTI...

INSONNIA

Estratto da www.blitzquotidiano.it

L’insonnia potrebbe aumentare del 69% il rischio di infarto, in particolar modo nelle donne. Lo rivela una ricerca presentata alla Sessione Scientifica Annuale dell’American College of Cardiology. I ricercatori dell’Università di Alessandria d’Egitto hanno scoperto che le persone che dormono cinque ore a notte o meno, presentano un rischio maggiore di avere un attacco cardiaco. In caso di diabete, associato ad insonnia, la faccenda si fa ancora più pericolosa, poiché la probabilità di infarto raddoppia. […]

insonnia

INSONNIA IN AUMENTO, I RISCHI CARDIACI

L’insonnia può declinarsi in vario modo: con problemi ad addormentarsi, a rimanere addormentati o a ottenere una buona qualità del sonno. La sua prevalenza è in aumento: si stima che colpisca tra il 10% e il 30% degli adulti in Usa, con un’incidenza maggiore sulle donne rispetto agli uomini. […]

INSONNIA, CON DIABETE RADDOPPIA RISCHIO INFARTO

insonnia

Le persone con diabete che soffrono anche di insonnia hanno una probabilità doppia di avere un attacco cardiaco. […] In particolare poi i disturbi dell’inizio e del mantenimento del sonno, cioè la difficoltà ad addormentarsi o a rimanere addormentati, sono associati a un aumento del 13% della probabilità di infarto rispetto alle persone senza questi sintomi. […]

insonnia insonnia