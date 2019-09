8 set 2019 11:03

MAI DIRE SPRAY - IN AMERICA ARRIVA IL BIDET PORTATILE: SONNY VUOLE ELIMINARE L'USO DELLA CARTA IGIENICA CHE DISTRUGGE FORESTE E FA CONSUMARE TROPPA ACQUA. UN VIDEO CAZZONE MA SERISSIMO VI MOSTRA COME FUNZIONA - COSTERÀ 90 DOLLARI E SI PUÒ PORTARE IN BORSETTA - LA BBC HA RECENTEMENTE DEFINITO IL BIDET (FISSO) “UN SIMBOLO UNIVERSALE DELLA SUPREMAZIA IGIENICA ITALIANA”