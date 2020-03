31 mar 2020 20:46

MALEDETTA PRIMAVERA – CON L’ARRIVO DELLA BELLA STAGIONE TORNANO UNA SERIE DI PROBLEMI CON CUI IL NOSTRO ORGANISMO È COSTRETTO A FARE I CONTI: ALLERGIA A PARTE, PER MOLTI SONO IN ARRIVO IMPROVVISI SBALZI D’UMORE, ANSIA, INSONNIA, IRRITABILITÀ, BRUCIORI DI STOMACO, ACIDITÀ E MAL DI TESTA NEI PIÙ GIOVANI – NON SOLO: PREPARIAMOCI PER SONNOLENZA, SPOSSATEZZA E AUMENTO DELL’APPETITO…