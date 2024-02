16 feb 2024 08:36

MEDICINA DEL CAZZO – A GENOVA, PER LA PRIMA VOLTA AL MONDO, È STATA IMPIANTATA UNA PROTESI AL PENE "A TRE COMPONENTI", IN ANESTESIA LOCALE – AL PAZIENTE 60ENNE, AFFETTO DA DISFUNZIONE ERETTILE IN SEGUITO A UN INCIDENTE IN MOTO, SONO STATI INSERITI DUE CILINDRI GONFIABILI NEI CORPI CAVERNOSI DEL PENE E UNA POMPETTA NELLO SCROTO – I MEDICI CI TENGONO A FAR SAPERE CHE, UN MESE DOPO L'OPERAZIONE, L’UOMO HA AVUTO UN RAPPORTO SESSUALE SODDISFACENTE…