10 ago 2021 18:00

I MONOCLONALI SONO TORNATI DI MODA - DOPO CHE L'AIFA HA DECISO DI SDOGANARE IL LORO UTILIZZO, LE PRESCRIZIONI DI QUESTI ANTICOPRI PER I PAZIENTI COVID SONO SCHIZZATE: 268 IN SETTE GIORNI, +48% RISPETTO ALLA SETTIMANA PRIMA - PER CHI È AUTORIZZATA LA TERAPIA? OK AI MALATI SOPRA I 12 ANNI, CON UN'INFEZIONE DI RECENTE INSORGENZA (MASSIMO 10 GIORNI) E LA PRESENZA DI ALMENO UN FATTORE DI RISCHIO, ANCHE IN OSPEDALE...