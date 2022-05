11 mag 2022 18:27

LA MORTE NON E' LA FINE DI TUTTO (GRAZIE ALLA SCIENZA) - ALCUNI RICERCATORI AMERICANI SONO RIUSCITI A RIATTIVARE LE CELLULE DELLA RETINA A CINQUE ORE DALLA MORTE DEL DONATORE - LA SCOPERTA APRE NUOVI SPIRAGLI PER LA DONAZIONE DI ORGANI E SULL'IRREVERSIBILITÀ DELLA MORTE PER LE CELLULE DEL SISTEMA NERVOSO - IL FATTORE CHIAVE CHE INIBISCE LA CAPACITÀ DI COMUNICARE DELLE CELLULE DELLA RETINA È LA...