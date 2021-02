9 feb 2021 20:00

A NASO NON MI RIZZA PIÙ! – UN’ALTRA BRUTTA NOTIZIA PER CHI HA CONTRATTO IL COVID E HA SVILUPPATO UNA PERDITA DI GUSTO E OLFATTO: SECONDO UNO STUDIO AMERICANO PUBBLICATO SUL “JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE” L’IMPOSSIBILITÀ DI SENTIRE GLI ODORI AVREBBE UNO STRETTO LEGAME CON IL CROLLO DEL DESIDERIO SESSUALE - IL SISTEMA OLFATTIVO È LEGATO A CENTRI DEL CERVELLO CHE PERMETTONO L’ESPERIENZA DEL PIACERE E…