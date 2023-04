NON È BASTATO IL COVID PER FARCI CAPIRE CHE I VACCINI SALVANO VITE. ANZI - LA PERCEZIONE PUBBLICA DELL'IMPORTANZA DEI VACCINI PER I BAMBINI È DIMINUITA DURANTE LA PANDEMIA IN 52 PAESI SUI 55 PRESI IN ESAME: SECONDO IL RAPPORTO UNICEF, IN ITALIA C’È STATO UN CALO DI 6.8 PUNTI PERCENTUALI, CON LA FIDUCIA IN PICCHIATA SOPRATTUTTO TRA LE DONNE E GLI UNDER 35 – SOLO CINA, INDIA E MESSICO MANTENGONO ALTERATA LA LORO IDEA SUI SIERI, MENTRE C’È UN CROLLO IN…

VACCINO BAMBINI

(ANSA) - La percezione pubblica dell'importanza dei vaccini per i bambini è diminuita durante la pandemia da covid in 52 sui 55 paesi presi in esame e in alcuni fino a 44 punti percentuali. Lo rivela il rapporto dell'Unicef "La condizione dell'infanzia nel mondo 2023: per ogni bambino, vaccinazioni".

La percezione dell'importanza dei vaccini per i bambini è diminuita di oltre un terzo nella Repubblica di Corea, Papua Nuova Guinea, Ghana, Senegal e Giappone dall'inizio della pandemia. In Italia, c'è stato un calo di 6,8 punti percentuali nella fiducia nei vaccini, dal 92,1% all'85,5%. fra le persone sotto i 35 anni il calo è stato maggiore (7,5 punti percentuali) rispetto a quelle sopra i 65 anni (4,6). fra le donne (8,6 punti in meno) maggiore che fra gli uomini (4,7 punti in meno).

vaccino covid bambini 9

Secondo i nuovi dati, raccolti dal Vaccine Confidence Project e pubblicati oggi dall'Unicef, Cina, India e Messico sono gli unici Paesi studiati in cui i dati indicano una percezione dell'importanza dei vaccini rimasta inalterata o addirittura migliorata. "Nella maggior parte dei paesi, le persone sotto i 35 anni e le donne hanno maggiori probabilità di segnalare meno fiducia nei vaccini per i bambini dopo l'inizio della pandemia".

vaccino covid bambini 8

Nonostante la flessione, il sostegno complessivo ai vaccini - sottolinea Unicef - rimane relativamente forte. in quasi la metà dei 55 paesi studiati, più dell'80% degli intervistati ritiene che i vaccini siano importanti per i bambini. Tuttavia, il rapporto avverte che la confluenza di diversi fattori suggerisce che la paura dell'esitazione nei confronti del vaccino potrebbe essere in aumento.

vaccino covid bambini 7

"All'apice della pandemia, gli scienziati hanno sviluppato rapidamente vaccini che hanno salvato innumerevoli vite. ma nonostante questo risultato storico, la paura e la disinformazione su tutti i tipi di vaccini sono circolate tanto quanto il virus stesso.- ha commentato Catherine Russell, direttore generale dell'Unicef - questi dati sono un preoccupante campanello d'allarme".

Il rapporto sottolinea che tra il 2019 e il 2021 un totale di 67 milioni di bambini non hanno ricevuto le vaccinazioni, con livelli di copertura vaccinale in calo in 112 paesi. I bambini nati appena prima o durante la pandemia stanno superando l'età in cui normalmente verrebbero vaccinati.

vaccino covid bambini 4

Nel 2022, ad esempio, il numero di casi di morbillo è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente e il numero di bambini paralizzati dalla polio è aumentato del 16% rispetto all'anno precedente. Confrontando il periodo 2019-2021 con il triennio precedente, si è registrato un aumento di otto volte del numero di bambini paralizzati dalla polio, evidenziando la necessità di garantire il mantenimento degli sforzi di vaccinazione.

vaccino covid bambini 2

Risulta quindi che circa 1 bambino su 5 non ha alcuna protezione contro il morbillo e circa 7 ragazze su 8 non sono vaccinate contro il papillomavirus umano che può causare il cancro al collo dell'utero. "Le risorse ancora disponibili dalla campagna di vaccinazione contro il covid-19, è il momento di reindirizzarle - conclude Russell - per rafforzare i servizi di vaccinazione e investire in sistemi sostenibili per ogni bambino".

vaccino covid bambini 3 vaccino covid bambini 5 vaccino bambino 2 vaccino bambino 4 vaccino covid bambini 1