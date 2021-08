IL VIRUS TI FA RICCO – DECOLLANO I CONTI DI BIONTECH, L’AZIENDA TEDESCA CHE COPRODUCE IL VACCINO INSIEME A PFIZER: NEL SECONDO TRIMESTRE LA PICCOLA SOCIETÀ DI BIOTECNOLOGIE HA REALIZZATO RICAVI PER 5,3 MILIARDI DI EURO, CONTRO I 41,7 MILIONI DEL SECONDO TRIMESTRE 2020 – L’ECONOMISTA SEBASTIAN DULLIEN: “RISULTATI IN GRADO DI FAR AUMENTARE IL PIL DELLA GERMANIA DI 0,5 PUNTI PERCENTUALI. NON HO MEMORIA DI UN'ALTRA SOCIETÀ CHE ABBIA AVUTO UN IMPATTO PARAGONABILE..."