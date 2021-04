NON FATE GLI ZOZZONI E USATE LO SPAZZOLINO - COSA SUCCEDE AL VOSTRO CORPO QUANDO SMETTETE DI FARLO? NON È SOLO UNA QUESTIONE DI IGIENE ORALE: UNA RICERCA AMERICANA DIMOSTRA CHE UN'AMPIA FETTA DI CITTADINI È TROPPO PRESA DA LAVORO E IMPEGNI E NON SI LAVA I DENTI: I DANNI POSSONO RIGUARDARE TUTTO L'ORGANISMO, SPALANCANDO LA PORTA A PATOLOGIE POTENZIALMENTE LETALI... - VIDEO

Da www.businessinsider.com

lavarsi i denti

Quante volte non riusciamo a lavare i denti. Siamo in giro per la città, dobbiamo correre in riunione appena terminato un pranzo di lavoro oppure ci arriva una telefonata importante che ci tiene incollati alla scrivania per due ore. Poi è già metà pomeriggio (o tarda notte) e ci siamo dimenticati.

sedia per lavarsi i denti

Quali sono i danni per la salute se smettiamo di spazzolare i denti? Una ricerca condotta negli Usa da Business Insider dimostra che una fetta anche troppo ampia di cittadini americani non si lava i denti. Ma quanti davvero sono consapevoli delle conseguenze?

spazzolino 7

Purtroppo dimenticarsi di usare lo spazzolino e il dentifricio non porta solo a problemi per il cavo orale ma per tutto l’organismo. E in alcuni casi spalanca la porta a patologie potenzialmente anche letali. Insomma, nel dubbio è sempre meglio lavarsi i denti una volta in più.

spazzolino 4 spazzolino 3 spazzolino 1 spazzolino 2 spazzolino 6 spazzolino smart SPAZZOLINO 3 spazzolino 5