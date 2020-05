PER NON MORIRE DI SMART WORKING BISOGNA ALZARSI PIU’ VOLTE DURANTE LA GIORNATA E MUOVERSI PER ALMENO 3 MINUTI - E’ IL CONSIGLIO DEGLI ESPERTI DELL’OMS - I CONSIGLI? CAMMINARE SU E GIÙ PER LE SCALE, FARE QUALCHE ESERCIZIO DI STRETCHING, BALLARE PER POCHI MINUTI A RITMO DI MUSICA…

Da “il Giornale”

Smart worker di tutto il mondo «muovetevi». Non tanto: bastano appena 3 minuti. È uno degli appelli lanciati dall' Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che in queste ore sta promuovendo sui social l' iniziativa «Walk the Talk: Health for All Challenge». Parola d' ordine #HealthyAtHome, cioè A casa in salute.

«Cosa stai facendo per esserlo?», chiede l' Oms. «Lavorare da casa significa che le persone restano sedute più a lungo. È importante per la salute che gli smart worker si alzino spesso, per almeno 3 minuti, più volte durante la giornata, per distendere i muscoli».

I consigli? Camminare su e giù per le scale, fare qualche esercizio di stretching, ballare per pochi minuti a ritmo di musica, trovare idee e risorse online, elenca l' Oms in un tweet. L' appello viene rinforzato anche dallo stesso direttore generale dell' agenzia Onu per la salute, Tedros Adhanom Ghebreyesus: «Fai una passeggiata se puoi andare fuori, fai un allenamento online o yoga». E se invece devi stare in casa, «non restare seduto nella stessa posizione per lunghi periodi».

