LA NUOVA PANDEMIA AVANZA A PASSO DI SCIMMIA – IL GOVERNO STATUNITENSE ALZA LA GUARDIA CONTRO IL POSSIBILE ARRIVO DEL CEPPO “CLADE 1” DEL VAIOLO DELLE SCIMMIE – AUMENTATI TUTTI I LIVELLI DI ALLERTA, DALL’ANALISI DELLE ACQUE REFLUE ALLE DISPOSIZIONI PER MEDICI E INFERMIERI PER RICONOSCERE I PRIMI SINTOMI DELLA MALATTIA – CONFERMATO IL PRIMO CASO IN INDIA. MENTRE IN EUROPA SI SONO REGISTRATE INFEZIONI IN SVEZIA E SPAGNA…

(ANSA) - Il governo Usa alza la guardia contro il possibile arrivo del ceppo clade 1 del vaiolo delle scimmie: dal 2022 il ceppo in circolazione in Usa e in parte del mondo occidentale, e che ha portato alla dichiarazione di emergenza dell' OMS, e' stato il clade 2. "Ma clade 1 e' recentemente esploso in Congo e in altri paesi africani e pare accelerare ancora ad aree vicine", hanno osservato esperti dell' amministrazione Biden. Un caso e' stato registrato anche in Svezia.

La sorveglianza quindi negli Stati Uniti sta aumentando a tutti i livelli: dall' analisi delle acque reflue, all' allerta diramato a medici e personale ospedaliero perche' siano attenti a riconoscere i primi sintomi della malattia. Clade 1 ha un tasso di mortalita' potenziale del 10%.

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno dato mandato di ampliare i test a tutti i casi sospetti: se i risultati delle analisi fossero negativi per il ceppo del vaiolo delle scimmie clade 2, i medici dovranno presumere si tratti della temuta versione clade 1 e renderlo noto. Quanto al vaccino, i Cdc lo raccomandano solo alle categorie a rischio come la popolazione maschile gay o bisessuale.

INDIA, CONFERMATO PRIMO CASO DI VAIOLO DELLE SCIMMIE

(ANSA) - Confermato in India un primo caso di vaiolo delle scimmie. Il ministero della Salute di Delhi ha dato la notizia informando che gli esami di laboratorio hanno attestato la positività al virus. Il paziente positivo al virus è in condizioini stabili e non risente di comorbidità. La nota precisa comunque che non ci sono ragioni di allarme nel Paese e fa sapere di avere avviato a livello nazionale un programma capillare per la preparazione specifica del personale sanitario. (ANSA).

