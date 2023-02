OCCHIO A COSA PRENDETE CONTRO RAFFREDORE E MAL DI TESTA! –L’EMA INDAGA SULLA PSEUDOEFEDRINA, UNA SOSTANZA CONTENUTA IN FARMACI PER IL TRATTAMENTO DEI SINTOMI DELL'INFLUENZA E CHE POTREBBE CAUSARE PROBLEMI AI VASI SANGUIGNI DEL CERVELLO, FINO A PORTARE ALL'ISCHEMIA – TRA I MEDICINALI CHE CONTENGONO PSEUDOEFEDRINA CI SONO ACTIFED, AERINAZE, ASPIRIN COMPLEX, CLARINASE, HUMEX RHUME E NUROFEN COLD AND FLU, FLUIMUCIL…

Alcuni farmaci diffusi per trattare i sintomi del raffreddore e dell'influenza, come mal di testa, febbre e dolore o rinite allergica nelle persone con congestione nasale, sono finiti sotto osservazione dell'Ema. Contengono pseudoefedrina, una sostanza che potrebbe avere effetti collaterali importanti e per questo il Comitato di sicurezza dell'Agenzia europea del farmaco (Prac) ha avviato una revisione.

Dopo l'approfondimento, il Prac deciderà se le autorizzazioni all'immissione in commercio per i medicinali contenenti pseudoefedrina debbano essere mantenute, modificate, sospese o addirittura ritirate in tutta l'UE. Quindi al momento non ci sono blocchi dei prodotti che contengono il principio attivo sotto osservazione.

Ema ha iniziato la revisione per il possibile rischio di problemi che colpiscono i vasi sanguigni del cervello. E cioè "sindrome da encefalopatia posteriore reversibile", e "sindrome da vasocostrizione cerebralereversibile". Le due patoologie possono provocare un ridotto afflusso di sangue al cervello, un'ischemia e in alcuni casi "causare coplicanze gravi e pericolose per la vita", scrive l'agenzia.

Ema specifica che la revisione avviene perché ci sono nuovi dati, arrivati sia dal sistema di farmaco vigilanza che dalla letteratura medica, su "un piccolo numero di casi" delle due sindromi. […]

Dall'Agenzia del farmaco europea, il cui comunicato è stato diffuso anche dall'italiana Aifa, si redndono noti i nomi commerciali di alcuni medicinali contenenti pseudoefedrina. Tra questi: Actifed, Aerinaze, Aspirin Complex, Clarinase, Humex rhume e Nurofen Cold and Flu. Ma contengono la pseudoefedrina anche il Fluimucil influenza e raffreddore e l'aspirina influenza e naso chiuso.

[…]Va ribadito che non c'è ancora un ritiro ma si fa un approfondimento sugli effetti collaterali, Ema e Aifa vogliono rendere pubblico.

"La pseudoefedrina agisce stimolando le terminazioni nervose a rilasciare la noradrenalina, che provoca il restringimento dei vasi sanguigni. Ciò riduce la quantità di fluido rilasciato dai vasi, con conseguente minore gonfiore e minore produzione di muco nel naso", spiegano da Ema.

