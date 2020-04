A OCCHIO STIAMO PERDENDO LA VISTA – MAI COME IN QUESTO PERIODO I NOSTRI OCCHI SONO MESSI A DURA PROVA TRA PC E ABBUFFATE DI SERIE TV E VIDEOGIOCHI: L’ESPOSIZIONE COSTANTE AGLI SCHERMI PUÒ PROVOCARE PROBLEMI PIÙ O MENO GRAVI E AUMENTA LO SFORZO MUSCOLARE PER LA MESSA A FUOCO – LA REGOLA DEL 20/20/20 PER SALVARE LA SALUTE DELLA VISTA

Valentina Arcovio per “il Messaggero”

occhi e pc 1

Dalle abbuffate di cartoni animati e videogiochi alle ore trascorse davanti al pc per lo smart-schooling, fino alle interminabili videoconferenze di lavoro o alle lunghe giornate passate attaccati a un schermo in modalità smart-working. Mai come in questo periodo i nostri occhi, da quelli dei più piccoli a quelli degli adulti, sono messi a dura prova. Con conseguenze più o meno gravi sulla vista.

«L'esposizione prolungata a schermi digitali può creare diversi problemi alla salute della nostra vista, più o meno gravi», conferma Stefano Barabino, responsabile del Centro Superficie Oculare e Occhio Secco dell'Ospedale Sacco di Milano e docente all'Università degli Studi di Milano.

occhi e pc 4

«Tra i più frequenti disturbi che possono insorgere ci sono quelli conseguenti a uno sforzo eccessivo per la messa a fuoco delle immagini. Stare davanti al pc per troppo tempo aumenta lo sforzo muscolare necessario per vedere bene immagini così da vicino. Questo alla lunga può causare mal di testa, vista annebbiata, difficoltà a concentrarsi».

ASTIGMATISMO

Lunghe ore davanti a uno schermo può anche acuire problemi già preesistenti. «In presenza di disturbi visivi, questi possono essere esaltati l'astigmatismo o la presbiopia - ricorda l'esperto - L'esposizione prolungata agli schermi determina una più rapida evaporazione del film lacrimale, quel sottile strato di liquido che riveste la superficie oculare.

occhi e pc 3

Il motivo risiede nello scarso o incompleto ammiccamento: gli occhi vengono strizzati meno di frequente e questo rallenta la diffusione del film lacrimale sulla superficie dell'occhio con conseguenze che vanno dall'affaticamento al bruciore, dall'irritazione al dolore. Se lo stimolo persiste a lungo questo provoca una infiammazione che può diventare cronica».

Dinanzi a questi rischi è possibile adottare una serie di utili accorgimenti che possono consentirci di continuare a svolgere attività a distanza, ma con meno rischi per la salute degli occhi. «Il primo consiglio è quello di posizionare lo schermo alla giusta distanza, in modo da mettere a fuoco le immagini con il minor sforzo possibile», dice Barabino. Allo stesso tempo è opportuno mettere lo schermo in una posizione leggermente più bassa rispetto al nostro sguardo in modo da guardarlo più facilmente senza dover aprire troppo gli occhi.

occhi e pc 2

IL RIPOSO

Contro la secchezza gli esperti internazionali della Società scientifica americana Tfos (Tear Film & Ocular Surface Society) raccomandano di seguire la regola 20/20/20. «Ogni 20 minuti di visione da vicino - spiega Barabino - fissa un punto lontano 20 piedi (6.096 metri) per almeno 20 secondi. E ogni 20 minuti chiudi le palpebre e poi strizzale leggermente per 2 secondi svolgendo un ammiccamento.

affaticamento occhi 1

Questa semplice azione ripristina il film lacrimale, riattiva la vista a distanza e riposa gli occhi». Secondo l'esperto, è inoltre importante prendersi del tempo per guardare fuori da una finestra o per chiudere semplicemente gli occhi e dar loro un po' di riposo. Infine, contro la secchezza oculare è buona norma utilizzare sostituti lacrimali, le cosiddette lacrime artificiali.

affaticamento occhi 5 affaticamento occhi 4 affaticamento occhi 10 affaticamento occhi 2 affaticamento occhi 9