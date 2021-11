19 nov 2021 17:46

OLTRE ALLA TERZA DOSE CORRETE A FARVI PURE L'ANTINFLUENZALE - NON BASTAVA L'ONDATA DI COVID: IN ITALIA STA GALOPPANDO ANCHE IL VIRUS DELL'INFLUENZA, CHE HA UN'INCIDENZA DOPPIA RISPETTO AL 2019, CON 4,2 CASI PER MILLE ASSISTITI - I BAMBINI SONO I PIÙ COLPITI, CON TASSI QUATTRO VOLTE PIÙ ALTI DELLA MEDIA: TRA LE REGIONI CON I DATI PEGGIORI C'È IL PIEMONTE...